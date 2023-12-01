Смертельное ДТП на Большевиков: водитель автобуса — злостный нарушитель, но пассажирка благодарит его

Пожилая женщина скончалась в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 1 декабря.
ДТП произошло 30 ноября около 10:15 у дома 37, корпус 1, по проспекту Большевиков. 75-летняя жительница Кудрово пошла через дорогу по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора. Её сбил автобус ПАЗ, следовавший по маршруту
Автобусом управлял 48-летний житель Всеволожска. По данным «Фонтанки», в этом году его 30 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, больше всего — за превышение скорости. Штрафы частично оплачены.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» тоже пишут, что женщина перебегала дорогу на красный. «Я как пассажир этого автобуса хочу сказать огромное спасибо водителю от всех пассажиров, которые были в этом автобусе, и благодаря мастерству водителя никто из нас не пострадал. А родственникам погибшей женщины мы приносим глубочайшие соболезнования. Водитель делал всё, что мог, чтобы избежать наезда, но это было невозможно, к сожалению, предотвратить», — рассказывает в комментариях подписчица Ольга.