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    Смертельное ДТП на Большевиков: водитель автобуса — злостный нарушитель, но пассажирка благодарит его

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    Пожилая женщина скончалась в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 1 декабря.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    ДТП произошло 30 ноября около 10:15 у дома 37, корпус 1, по проспекту Большевиков. 75-летняя жительница Кудрово пошла через дорогу по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора. Её сбил автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 572-А (принадлежит ООО «Автотранспортная компания»). Пенсионерка погибла на месте.

    Автобусом управлял 48-летний житель Всеволожска. По данным «Фонтанки», в этом году его 30 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, больше всего — за превышение скорости. Штрафы частично оплачены.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» тоже пишут, что женщина перебегала дорогу на красный. «Я как пассажир этого автобуса хочу сказать огромное спасибо водителю от всех пассажиров, которые были в этом автобусе, и благодаря мастерству водителя никто из нас не пострадал. А родственникам погибшей женщины мы приносим глубочайшие соболезнования. Водитель делал всё, что мог, чтобы избежать наезда, но это было невозможно, к сожалению, предотвратить», — рассказывает в комментариях подписчица Ольга.

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