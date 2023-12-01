По следам на снегу полицейские на севере Петербурга нашли веселого мужчину и уголовное дело

Полицейский патруль нашел в лесу брошенную машину, а потом ее водителя и галочку в статистику.



«КИА К5» стоял брошенным около десяти утра накануне в лесу напротив дома 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря. По следам на снегу, ведущим от машины, полицейские нашли в лесу 35-летнего мужчину. Он, по предварительной информации, был под кайфом. И искал бонусы в виде пакетов с наркотиками. Сотрудники ППС помогли ему поднять со снега четыре пакета, в которых в общей сложности было около 2 кг проблем с Уголовным кодексом.

