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    По следам на снегу полицейские на севере Петербурга нашли веселого мужчину и уголовное дело

    1939
    6 комментариев

    Полицейский патруль нашел в лесу брошенную машину, а потом ее водителя и галочку в статистику.

    «КИА К5» стоял брошенным около десяти утра накануне в лесу напротив дома 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря. По следам на снегу, ведущим от машины, полицейские нашли в лесу 35-летнего мужчину. Он, по предварительной информации, был под кайфом. И искал бонусы в виде пакетов с наркотиками. Сотрудники ППС помогли ему поднять со снега четыре пакета, в которых в общей сложности было около 2 кг проблем с Уголовным кодексом.

    Мужчину доставили в отдел, где для начала составили протокол о «потреблении наркотических средств без назначения врача».

    Пакеты увезли на экспертизу. Машину — на спецстоянку.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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