Производственное здание на Александровской Фермы тушат около 5 часов, огонь охватил 300 кв. м

Сильный пожар тушат несколько часов подряд в Невском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 1 декабря в 2:25 поступил вызов на проспект Александровской Фермы, 23. Там в производственно-складском здании огонь охватил обстановку на 300 квадратных метрах. На место выехали шесть пожарных расчётов — 29 человек личного состава. Кадры с места пожара публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
В 2:35 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 3:55 его удалось локализовать. В 4:39 был дан отказ дополнительному номеру 1-БИС, продолжается работа по номеру 1.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.
МЧС Санкт-Петербурга
По данным «Яндекса», в этом здании, расположенном в небольшой промзоне, находится мебельная фабрика и компания по покраске пиломатериалов.