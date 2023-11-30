Внук взял у бабушки 800 тысяч и пропал. У его матери требовали выкуп

Таинственная история исчезновения и возвращения 23-летнего парня приключилась в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, изначально о его пропаже заявил знакомый тети молодого человека.



По предварительным данным, в последний раз родственники видели парня накануне вечером, 29 ноября. Он взял у бабушки 800 тысяч рублей, чтобы «решить» некий вопрос. При этом, со слов родственников, молодой человек работает в метрополитене и раньше не просил столько денег.

Уже утром 30 ноября матери парня якобы позвонили с нескольких номеров и потребовали выкуп за сына в миллион рублей. Женщина уже готовилась писать заявление, однако молодой человек неожиданно нашелся. По предварительным данным, его обнаружили в отделе полиции.