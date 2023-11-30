    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    752мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.58eur96.88

    Внук взял у бабушки 800 тысяч и пропал. У его матери требовали выкуп

    1428
    3 комментария

    Таинственная история исчезновения и возвращения 23-летнего парня приключилась в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, изначально о его пропаже заявил знакомый тети молодого человека.

    По предварительным данным, в последний раз родственники видели парня накануне вечером, 29 ноября. Он взял у бабушки 800 тысяч рублей, чтобы «решить» некий вопрос. При этом, со слов родственников, молодой человек работает в метрополитене и раньше не просил столько денег.

    Уже утром 30 ноября матери парня якобы позвонили с нескольких номеров и потребовали выкуп за сына в миллион рублей. Женщина уже готовилась писать заявление, однако молодой человек неожиданно нашелся. По предварительным данным, его обнаружили в отделе полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пропал человек
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close