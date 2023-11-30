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    «Дым виден отовсюду». Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил 1500 квадратных метров

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    6 комментариев

    Серьезный пожар вспыхнул на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону вечером 30 ноября. На момент публикации МЧС сообщает, что огонь охватил уже 1500 квадратных метров.

    Всего в ликвидации пожара задействовано 113 специалистов и 33 единицы техники. Чрезвычайное ведомство публикует кадры работы пожарных.

    МЧС России

    Как передает портал 161.RU, корреспондент издания сообщает о звуках взрывов, которые доносятся со стороны горящих павильонов.

    Ростовчане делятся кадрами пожара в соцсетях. По словам авторов фото и видео, огромный столб дыма видно практически из любого района, даже из пригорода.

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    Борьба с огнем продолжается. О пострадавших на момент публикации материала информации нет.

    161.RU

    Как напоминает 161.RU, в последний раз крупный пожар на «Темернике» случился в 2017 году. Тогда площадь пожара составила шесть тысяч квадратных метров, огонь уничтожил сотню павильонов.

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    Пожар в Ростове-на-Дону
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    Комментарии 6

    Гость30 Ноя 2023 в 22:28
    .....курение?
    +2−0
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