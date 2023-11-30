«Дым виден отовсюду». Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил 1500 квадратных метров

Серьезный пожар вспыхнул на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону вечером 30 ноября. На момент публикации МЧС сообщает, что огонь охватил уже 1500 квадратных метров.
Всего в ликвидации пожара задействовано 113 специалистов и 33 единицы техники. Чрезвычайное ведомство публикует кадры работы пожарных.
МЧС России
Как передает портал 161.RU, корреспондент издания сообщает о звуках взрывов, которые доносятся со стороны горящих павильонов.
Ростовчане делятся кадрами пожара в соцсетях. По словам авторов фото и видео, огромный столб дыма видно практически из любого района, даже из пригорода.
Борьба с огнем продолжается. О пострадавших на момент публикации материала информации нет.
161.RU
Как напоминает 161.RU, в последний раз крупный пожар на «Темернике» случился в 2017 году. Тогда площадь пожара составила шесть тысяч квадратных метров, огонь уничтожил сотню павильонов.