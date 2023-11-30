«Сектор для безродных». На кладбище Ярославля гробы везли к месту погребения в ковше экскаватора

На Осташкинском кладбище Ярославля гробы с телами усопших подвезли к месту захоронения в ковше экскаватора. Рядом с вырытой траншеей валялись именные таблички с датами рождения и смерти. Ставшие свидетелями этой картины горожане поняли, что таким образом хоронят за государственный счет, но увиденное их возмутило, пишет 30 ноября 76.RU.
Читатель портала написал, что гробы «доставляют в ковше, включая детей, и хоронят в братскую траншею». Он полагает, что в траншею «скопом хоронить нельзя, поскольку государство гарантирует каждому гражданину индивидуальный участок».
В мэрии порталу уточнили, что захоронение проводилось в так называемом «секторе для безродных», где хоронят одиноких и бездомных людей, а также мертворожденных детей. Услуги там оказывает муниципальная компания «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля.
В мэрии признали, что правила доставки гробов до могилы рабочие нарушили. В поручении чиновников говорится, что гробы с телами недопустимо везти в ковше, а необходимо транспортировать с помощью двоих рабочих специальной службы, даже если место погребения труднодоступно.