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    «Сектор для безродных». На кладбище Ярославля гробы везли к месту погребения в ковше экскаватора

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    На Осташкинском кладбище Ярославля гробы с телами усопших подвезли к месту захоронения в ковше экскаватора. Рядом с вырытой траншеей валялись именные таблички с датами рождения и смерти. Ставшие свидетелями этой картины горожане поняли, что таким образом хоронят за государственный счет, но увиденное их возмутило, пишет 30 ноября 76.RU.

    Фото: 76.RU
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    Читатель портала написал, что гробы «доставляют в ковше, включая детей, и хоронят в братскую траншею». Он полагает, что в траншею «скопом хоронить нельзя, поскольку государство гарантирует каждому гражданину индивидуальный участок».

    В мэрии порталу уточнили, что захоронение проводилось в так называемом «секторе для безродных», где хоронят одиноких и бездомных людей, а также мертворожденных детей. Услуги там оказывает муниципальная компания «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля.

    Фото: 76.RU
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    В мэрии признали, что правила доставки гробов до могилы рабочие нарушили. В поручении чиновников говорится, что гробы с телами недопустимо везти в ковше, а необходимо транспортировать с помощью двоих рабочих специальной службы, даже если место погребения труднодоступно.

    Фото: 76.RU
    Фото: 76.RU

    Людей в «сектор для безродных» не возят по одному, объясняет портал 76.RU. Cодержать целый участок для захоронений одиноких слишком дорого. Поэтому такие захоронения обычно разбросаны по разным уголкам кладбища, где есть места.


    Когда в морге набирается определенное количество невостребованных тел, больницы подают заявку в «Специализированную службу по вопросам похоронного дела». Оттуда приезжают сотрудники и проводят все необходимые процедуры. Оформляют документы, одевают тела. Подбирают самый дешевый гроб.

    Раньше для каждого человека в Ярославле готовили отдельную ячейку. Однако, судя по фото, теперь траншеи под гробы роют и на Осташинском кладбище.

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