Губернатор Нижегородской области Никитин сообщил о смерти сенатора Владимира Лебедева

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 62-м году жизни. Об этом 30 ноября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.



О причинах смерти не сообщается, но Глеб Никитин отметил, что случившееся для него и всех, кто знал сенатора, стало шоком. По его словам, Владимир Лебедев недавно встречался с ним, чтобы обсудить планы. Губернатор назвал сенатора профессионалом и легендой области и выразил соболезнования родным и близким.



На сайте Совета Федерации сообщается, что Владимир Лебедев был сенатором от Нижегородской области с сентября 2014 года. Занимал пост зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. С 15 апреля 2013 года занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).