В Кремле оценили новую программу сотрудничества Украины и НАТО: новости СВО за 30 ноября

В Кремле заявили, что новая программа сотрудничества Украины и НАТО Москве «не нравится» Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 ноября.



В Кремле оценили новую программу сотрудничества Украины и НАТО 29 ноября НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год. Среди прочих в нее вошли вопросы подготовки ВСУ, киберзащиты, инноваций, энергетической безопасности и другие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 30 ноября, назвал очередную программу сотрудничества альянса с Украиной провокационной, заявив, что она «не нравится» Москве, и что в ней «нет никаких новаций».

— Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности, — отметил Песков. ФСБ в Крыму задержала агента спецслужб Украины за шпионаж В Крыму по подозрению в шпионаже задержан агент украинских спецслужб. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, по заданию Украины мужчина «отслеживал передвижение подразделений Росгвардии и собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова».



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Зеленский усомнился во вступлении Украины в НАТО Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на встрече со студентами в Николаеве, рассказал, что он сомневается в том, что Украина когда-либо станет членом НАТО. — Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия, — цитирует слова Зеленского издание «Страна.ua». — Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим.

Вместе с тем Зеленский напомнил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать всё, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».



Жителей Москвы будут учить управлять беспилотниками

Власти Москвы запустили образовательные курсы по управлению беспилотниками. По словам министра правительства Москвы Владислава Овчинского, на уроках будут обучать в том числе операторов и проектировщиков дронов. Сейчас открыто 16 курсов, но их количество планируют увеличить, потому что «области применения беспилотных систем постоянно расширяются». В Забайкалье предложили вместо корпоративов плести маскировочные сети Первый зампредседателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров предложил коллективам региона отказаться от корпоративов и вместо этого плести маскировочные сети.

Как написал Мирхайдаров у себя в телеграм-канале, «это был бы хороший подарок» военнослужащим на Новый год, а передать всё необходимое можно будет через добровольческие организации.