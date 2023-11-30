«У гроба карманов нет». В Петербурге расследуют уголовное дело об угрозе убийством ректору СПбГУ

Неподобающее общение с ректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в мессенджере стало поводом для уголовного разбирательства. В нём пока нет обвиняемых.
Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, в начале сентября полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица по 119-й статье УК РФ об угрозе убийством. Статус потерпевшего получил ректор СПбГУ Николай Кропачев.
2 сентября ему пришло сообщение в WhatsApp с незнакомого номера. «…Хватит жадничать! У гроба карманов нет», — написал аноним, добавив, что если ректор «не вразумится, то следующая встреча произойдёт на похоронах».
Ректор воспринял угрозу как реальную. Для этого, как он посчитал, есть основания: во время работы ректором СПбГУ ему иногда приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями, касающимися увольнения сотрудников или отчисления студентов. Некоторые из них покидают вуз по дискредитирующим обстоятельствам, например после участия в митингах, некоторых ловят на коррупции. Руководитель ведущего университета предположил, что после таких санкций у людей могла затаиться обида и возникнуть желание мстить. Еще у Николая Кропачева был конфликт с подчиненным, возглавлявшим одно из подразделений вуза — его пришлось уволить из-за выявленных хищений. Кроме того, СПбГУ готовит экспертизы по материалам экстремистского характера, которые затем используются в суде стороной обвинения. Бумаги подписываются вузом, но могут ассоциироваться с именем руководителя.
Сообщение, которое ректор счел угрозой, совпало с «натянутыми» отношениями с бывшей супругой Натальей Шатихиной. Об уголовном деле Шатихина написала в своем телеграм-канале. Заявитель сообщил, что, работая адвокатом, она общается с «криминогенным обществом» и имеет меркантильный интерес.
«Фонтанке» Наталья Шатихина рассказала, что имеет в этом деле статус свидетеля и вызвана на допрос. Юрист отметила, что дела до 119-й статье возбуждают не так часто и для этого нужны конкретные основания. «У нас 119-ю невозможно получить, коллеги у меня возмущались, потому что у нас много дел, где даже с ножами люди бросаются, и 119-ю не возбуждают. По этой статье должна быть конкретизирована угроза, которая свидетельствует о желании насильственной смерти», — добавила Шатихина.
«Фонтанка» попыталась дозвониться до Николая Кропачева. Он выслушал данные корреспондента, но, когда прозвучали слова об уголовном деле, повесил трубку.