«У гроба карманов нет». В Петербурге расследуют уголовное дело об угрозе убийством ректору СПбГУ

Неподобающее общение с ректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в мессенджере стало поводом для уголовного разбирательства. В нём пока нет обвиняемых.



Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, в начале сентября полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица по 119-й статье УК РФ об угрозе убийством. Статус потерпевшего получил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

2 сентября ему пришло сообщение в WhatsApp с незнакомого номера. «…Хватит жадничать! У гроба карманов нет», — написал аноним, добавив, что если ректор «не вразумится, то следующая встреча произойдёт на похоронах».