В Петербурге вынесен приговор меткому стрелку из ракетницы, поразившему туристку

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Рамиса Зиверса, признанного виновным в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщают пресс-службы прокуратуры и судов Петербурга, Зиверс получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 1,5 года. Подсудимый вину признал полностью.
Прокуратура Петербурга
В июне прошлого года 40-летний сварщик Рамис Зиверс выстрелил из сигнальной ракетницы у Казанского собора. Фейерверком он пытался порадовать свою спутницу, но попал в итоге в проходящую мимо туристку из Подмосковья. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, а Зиверс выбросил ракетницу в канал Грибоедова.