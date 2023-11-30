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    В Петербурге вынесен приговор меткому стрелку из ракетницы, поразившему туристку

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    Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Рамиса Зиверса, признанного виновным в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщают пресс-службы прокуратуры и судов Петербурга, Зиверс получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 1,5 года. Подсудимый вину признал полностью.

    Прокуратура Петербурга

    В июне прошлого года 40-летний сварщик Рамис Зиверс выстрелил из сигнальной ракетницы у Казанского собора. Фейерверком он пытался порадовать свою спутницу, но попал в итоге в проходящую мимо туристку из Подмосковья. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, а Зиверс выбросил ракетницу в канал Грибоедова.

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    Комментарии 4

    Гость30 Ноя 2023 в 16:59
    Диаспора отмажет .
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