Беглов рассказал о введении электронной подписи на выборах в Петербурге

На выборах в Петербурге в 2024 году будут впервые использована технология электронной подписи для избирателей, а также внедрены электронные списки избирателей. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в Таврическом дворце в ходе научно-практической конференции, посвященной 30-летию современной избирательной системы России, сообщает пресс-служба Смольного.



«Мы впервые в Санкт-Петербурге вводим электронную подпись. Это тоже очень важно. Информационную систему, списки избирателей. Чтобы не ходить там по книжкам, а избиратель пришел, нашел себя, электронно подписал документ. Все комфортно. Как для пожилых людей, так и для молодежи. Она любит какие-то креативные вещи — и мы всячески предоставим», — сообщил градоначальник в ходе пресс-подхода.