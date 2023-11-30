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    Беглов рассказал о введении электронной подписи на выборах в Петербурге

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    На выборах в Петербурге в 2024 году будут впервые использована технология электронной подписи для избирателей, а также внедрены электронные списки избирателей. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в Таврическом дворце в ходе научно-практической конференции, посвященной 30-летию современной избирательной системы России, сообщает пресс-служба Смольного.

    «Мы впервые в Санкт-Петербурге вводим электронную подпись. Это тоже очень важно. Информационную систему, списки избирателей. Чтобы не ходить там по книжкам, а избиратель пришел, нашел себя, электронно подписал документ. Все комфортно. Как для пожилых людей, так и для молодежи. Она любит какие-то креативные вещи — и мы всячески предоставим», — сообщил градоначальник в ходе пресс-подхода.

    На конференции также присутствовала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она высказала надежду, что «Петербург покажет пример чистых и справедливых выборов». Напомним, в прошлом году председатель ЦИК резко критиковала качество проведения выборов в городе.

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