Эксперты считают южные районы ключевыми в развитии петербургской агломерации на ближайшие десятилетия

Юг города и прилегающие к нему районы Ленобласти могут стать ключевым в развитии Петербургской агломерации в ближайшие 10–30 лет. Как считает главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина, северное направление уже развито достаточно, а прилегающие к городу районы с востока и юга уже превращаются из пригородов в полноценные части петербургской агломерации.
По словам эксперта, сегодня в агломерации прекращаются процессы сосредоточения жилой, деловой, административной, туристической и производственной функций в центре. Они начинают распределяться по перспективным локациям, в том числе городов-спутников — Всеволожска, Гатчины, Пушкина, Красного Села. Наибольшим потенциалом, по мнению Гречухиной, обладает Ломоносовский район.
Процессы на рынке недвижимости усиливают процессы в агломерации. Как отметила эксперт, жилье за пределами административных границ города дешевле при сопоставимом уровне комфорта. Для сравнения: по данным аналитиков рынка, сейчас стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга составляет 227 тыс. руб., а в Ленинградской области — 145 тыс. руб.
Елизавета Гречухина считает, что в новых районах важно развивать минимум три типа мест приложения труда: встроенные коммерческие помещения в жилых домах, лайфворкинги (встроенные коворкинги) и формат Light Industrial. Это, как правило, отдельно стоящие двух- или трехэтажные объекты со смешанным назначением — торговым, складским, офисным, промышленным. Здесь можно открыть любой малый и средний бизнес, который не требует создания санитарно-защитных зон.