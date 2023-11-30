    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    753мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd88.88eur97.65

    Эксперты считают южные районы ключевыми в развитии петербургской агломерации на ближайшие десятилетия

    641
    1 комментарий

    Юг города и прилегающие к нему районы Ленобласти могут стать ключевым в развитии Петербургской агломерации в ближайшие 10–30 лет. Как считает главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина, северное направление уже развито достаточно, а прилегающие к городу районы с востока и юга уже превращаются из пригородов в полноценные части петербургской агломерации.

    По словам эксперта, сегодня в агломерации прекращаются процессы сосредоточения жилой, деловой, административной, туристической и производственной функций в центре. Они начинают распределяться по перспективным локациям, в том числе городов-спутников — Всеволожска, Гатчины, Пушкина, Красного Села. Наибольшим потенциалом, по мнению Гречухиной, обладает Ломоносовский район.

    Процессы на рынке недвижимости усиливают процессы в агломерации. Как отметила эксперт, жилье за пределами административных границ города дешевле при сопоставимом уровне комфорта. Для сравнения: по данным аналитиков рынка, сейчас стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга составляет 227 тыс. руб., а в Ленинградской области — 145 тыс. руб.

    Елизавета Гречухина считает, что в новых районах важно развивать минимум три типа мест приложения труда: встроенные коммерческие помещения в жилых домах, лайфворкинги (встроенные коворкинги) и формат Light Industrial. Это, как правило, отдельно стоящие двух- или трехэтажные объекты со смешанным назначением — торговым, складским, офисным, промышленным. Здесь можно открыть любой малый и средний бизнес, который не требует создания санитарно-защитных зон.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close