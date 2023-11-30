Эксперты считают южные районы ключевыми в развитии петербургской агломерации на ближайшие десятилетия

Юг города и прилегающие к нему районы Ленобласти могут стать ключевым в развитии Петербургской агломерации в ближайшие 10–30 лет. Как считает главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина, северное направление уже развито достаточно, а прилегающие к городу районы с востока и юга уже превращаются из пригородов в полноценные части петербургской агломерации.



По словам эксперта, сегодня в агломерации прекращаются процессы сосредоточения жилой, деловой, административной, туристической и производственной функций в центре. Они начинают распределяться по перспективным локациям, в том числе городов-спутников — Всеволожска, Гатчины, Пушкина, Красного Села. Наибольшим потенциалом, по мнению Гречухиной, обладает Ломоносовский район.

