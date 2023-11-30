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    Болельщики «Зенита» объяснили баннеры на матче с «Динамо» и заявили о 19 погибших фанатах

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    Во время матча Кубка России «Динамо» — «Зенит», который прошел 29 ноября в Москве, фанаты петербургской команды подняли 19 портретов. Как пояснили на следующий день на сайте фанатского объединения «Ландскрона», это были портреты болельщиков «Зенита», погибших в Донбассе.

    Фото: «Ландскрона»
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    Также они рассказали о баннерах со словами «Завтрашний день будет потом. Всё, что нам нужно, нам нужно сейчас» и «Каждый из нас верен земле. В каждом горит звезда, чтобы вспыхнуть в свой час».

    «Слова на лицевиках являются начальными строками первого и второго куплетов песни «Смутные дни», появившейся в репертуаре группы «Алиса» в 1991 году, которая до сих пор не утратила своей актуальности», — заявили фанаты «Зенита».

    Напомним, что матч закончился поражением «Зенита» со счетом 0:1.

    Фото: «Ландскрона»

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