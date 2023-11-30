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    Академик Маров, стоявший у истоков программы по изучению Луны, скончался в возрасте 90 лет

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    Российский ученый, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Маров умер 30 ноября 2023 года в возрасте 90 лет. Об этом сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАН.

    «Мы потеряли великого ученого, коллеги, внесшего неоценимый вклад в развитие космонавтики», — сказал представитель пресс-службы РАН.

    Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. Он был одним из основоположников практической космонавтики и сыграл ключевую роль в реализации программы космических исследований в стране.

    Его научные работы в области аэрономии, механики многокомпонентных турбулентных реагирующих газов и неоднородных многофазных сред способствовали развитию космической техники и освоению космоса. Он внес значительный вклад в изучение околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы.

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