Академик Маров, стоявший у истоков программы по изучению Луны, скончался в возрасте 90 лет

Российский ученый, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Маров умер 30 ноября 2023 года в возрасте 90 лет. Об этом сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАН.

«Мы потеряли великого ученого, коллеги, внесшего неоценимый вклад в развитие космонавтики», — сказал представитель пресс-службы РАН.

Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. Он был одним из основоположников практической космонавтики и сыграл ключевую роль в реализации программы космических исследований в стране.

Его научные работы в области аэрономии, механики многокомпонентных турбулентных реагирующих газов и неоднородных многофазных сред способствовали развитию космической техники и освоению космоса. Он внес значительный вклад в изучение околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы.