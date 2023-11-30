В Петербурге насчитали 100 тысяч злостных должников за свет. Их предостерегают от общения с «помощниками»

Более 93 тысяч жителей Петербурга накопили задолженность за электроэнергию в размере пяти тысяч рублей или выше. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба АО «Петербургская сбытовая компания». Горожан призывают погасить задолженность, не доводя до отключения, и не верить «помощникам», которые призывают не платить по счетам.



В компании напоминают, что перед принудительным взысканием долга горожанам направляют SMS-сообщения, e-mail-уведомления, а также звонят с просьбой оплатить услуги. Абонентам, которые довели ситуацию до отключения электроэнергии, помимо полной оплаты долга также придётся возместить расходы на отключение и подключение, поскольку такой порядок установлен законодательством, подчеркивают в компании.

