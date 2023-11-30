В Петербурге насчитали 100 тысяч злостных должников за свет. Их предостерегают от общения с «помощниками»

Более 93 тысяч жителей Петербурга накопили задолженность за электроэнергию в размере пяти тысяч рублей или выше. Об этом
В компании напоминают, что перед принудительным взысканием долга горожанам направляют SMS-сообщения, e-mail-уведомления, а также звонят с просьбой оплатить услуги. Абонентам, которые довели ситуацию до отключения электроэнергии, помимо полной оплаты долга также придётся возместить расходы на отключение и подключение, поскольку такой порядок установлен законодательством, подчеркивают в компании.
Если абонент не хочет добровольно вносить оплату, то деньги взыскивают в судебном порядке, включая судебные издержки. В «Петербургской сбытовой компании» предостерегают от общения с представителями различных движений, которые заявляют, что жилищно-коммунальные услуги якобы можно получать бесплатно, и говорят, что готовы за определённую плату юридически защитить неплательщиков. В компании напоминают, что им нельзя верить, а часть этих организаций признаны экстремистскими на территории России.
С начала 2023 года в суд передано 8,5 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений о взыскании долгов за электроэнергию на сумму более 201 млн рублей.