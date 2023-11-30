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    В Петербурге насчитали 100 тысяч злостных должников за свет. Их предостерегают от общения с «помощниками»

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    Более 93 тысяч жителей Петербурга накопили задолженность за электроэнергию в размере пяти тысяч рублей или выше. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба АО «Петербургская сбытовая компания». Горожан призывают погасить задолженность, не доводя до отключения, и не верить «помощникам», которые призывают не платить по счетам.

    В компании напоминают, что перед принудительным взысканием долга горожанам направляют SMS-сообщения, e-mail-уведомления, а также звонят с просьбой оплатить услуги. Абонентам, которые довели ситуацию до отключения электроэнергии, помимо полной оплаты долга также придётся возместить расходы на отключение и подключение, поскольку такой порядок установлен законодательством, подчеркивают в компании.

    Если абонент не хочет добровольно вносить оплату, то деньги взыскивают в судебном порядке, включая судебные издержки. В «Петербургской сбытовой компании» предостерегают от общения с представителями различных движений, которые заявляют, что жилищно-коммунальные услуги якобы можно получать бесплатно, и говорят, что готовы за определённую плату юридически защитить неплательщиков. В компании напоминают, что им нельзя верить, а часть этих организаций признаны экстремистскими на территории России.

    С начала 2023 года в суд передано 8,5 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений о взыскании долгов за электроэнергию на сумму более 201 млн рублей.

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