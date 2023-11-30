Среди квартир в новостройках Петербурга и Ленинградской области не более 1–2% двухуровневых





Доля двухуровневых квартир на первичном рынке Петербурга не превышает 1–2%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», для застройщиков вывод их на рынок — это своего рода желание выделить проект на рынке и расширить его целевую аудиторию.

