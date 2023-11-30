Среди квартир в новостройках Петербурга и Ленинградской области не более 1–2% двухуровневых

Доля двухуровневых квартир на первичном рынке Петербурга не превышает 1–2%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», для застройщиков вывод их на рынок — это своего рода желание выделить проект на рынке и расширить его целевую аудиторию.
По данным аналитиков, стоимость квартиры такого формата в комфорт-классе площадью
Как подчеркнули эксперты, в элитном сегменте второй уровень в квартирах чаще всего отводят под приватную зону — спальни, гардеробные и ванные комнаты, а первый — под общие помещения: кухни-столовые, гостиные, санузлы и др. В более низком классе второй уровень представляет собой не полноценный этаж, а возможность организации пространства со вторым светом.
— Сегодня двухуровневая квартира продолжает считаться редким продуктом на первичном рынке Петербурга, — комментирует руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Тем не менее застройщики не боятся включать в проекты подобный формат. В последние годы девелоперы стали все чаще выводить на рынок новое видение двухуровневых квартир с высокими потолками и «вторым светом». Относительно небольшая площадь такого жилья благодаря «второму свету» позволяет обыграть идею второго этажа и зонировать пространство, а также делает квартиру более доступной по цене.