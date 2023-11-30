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    Среди квартир в новостройках Петербурга и Ленинградской области не более 1–2% двухуровневых

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    Доля двухуровневых квартир на первичном рынке Петербурга не превышает 1–2%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», для застройщиков вывод их на рынок — это своего рода желание выделить проект на рынке и расширить его целевую аудиторию.

    По данным аналитиков, стоимость квартиры такого формата в комфорт-классе площадью 79 кв. м составляет около 13 млн руб., в «бизнесе» объект площадью 106 кв. м обойдется в 32 млн руб., в элитном сегменте двухуровневая квартира площадью 102 кв. м стоит примерно 60 млн руб. Средняя площадь двухуровневой квартиры в комфорт-классе начинается от 78 кв. м, в бизнес-классе — от 98 кв. м, а в классе «элит» — от 102 кв. м.

    Как подчеркнули эксперты, в элитном сегменте второй уровень в квартирах чаще всего отводят под приватную зону — спальни, гардеробные и ванные комнаты, а первый — под общие помещения: кухни-столовые, гостиные, санузлы и др. В более низком классе второй уровень представляет собой не полноценный этаж, а возможность организации пространства со вторым светом.

    — Сегодня двухуровневая квартира продолжает считаться редким продуктом на первичном рынке Петербурга, — комментирует руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Тем не менее застройщики не боятся включать в проекты подобный формат. В последние годы девелоперы стали все чаще выводить на рынок новое видение двухуровневых квартир с высокими потолками и «вторым светом». Относительно небольшая площадь такого жилья благодаря «второму свету» позволяет обыграть идею второго этажа и зонировать пространство, а также делает квартиру более доступной по цене.

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