Два дня на станции метро «Невский проспект» будет работать только один вестибюль

В начале декабря в центре Петербурга изменится режим работы вестибюлей станции метро «Невский проспект». Там будут устанавливать универсальные турникеты.
Изменения продлятся два дня, 2 и 3 декабря. На этот период для входа и выхода пассажиров закроют второй вестибюль станции — выход на набережную канала Грибоедова, сообщает 30 ноября пресс-служба Петербургского метрополитена. Работать будет только вестибюль 1, выходящий на Михайловскую улицу.
Пассажиров просят планировать маршруты поездок заранее.