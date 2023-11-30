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    Два дня на станции метро «Невский проспект» будет работать только один вестибюль

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    В начале декабря в центре Петербурга изменится режим работы вестибюлей станции метро «Невский проспект». Там будут устанавливать универсальные турникеты.

    Изменения продлятся два дня, 2 и 3 декабря. На этот период для входа и выхода пассажиров закроют второй вестибюль станции — выход на набережную канала Грибоедова, сообщает 30 ноября пресс-служба Петербургского метрополитена. Работать будет только вестибюль 1, выходящий на Михайловскую улицу.

    Пассажиров просят планировать маршруты поездок заранее.

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    ПетербургМетроСтанция метро Невский проспект
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