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    Дом купца Полотнова на Лиговском незаконно надстроили мансардами. Суд решил — зданию нужно вернуть прежний облик

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    Фрунзенский районный суд Петербурга обязал предпринимателя Кирилла Шакутина восстановить исторический облик дома купца Полотнова на Лиговском проспекте, 251, сообщает объединенная пресс-служба судов города 30 ноября. Ранее на здании выросли незаконные мансарды.

    Иск к Шакутину, который является одним из собственников здания, подала прокуратура. В 2020 году комитет по охране памятников одобрил проект перепланировки исторического здания под гостиницу и торговые помещения.

    Обследование позднее показало, что на деле работы ведутся не по проекту. У пятиэтажного здания вырос шестой этаж — мансарда. Аналогично был надстроен и четвертый этаж дворового флигеля. Обе надстройки видны с Расстанной улицы.

    Здание формирует лицевой фронт и находится, согласно закону об охранных зонах, в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Изменять облик лицевого фронта таких зданий не разрешено.

    Как считает специалист Госстройнадзора, работы с изменением конфигурации лицевых скатов крыши — это реконструкция, а не капитальный ремонт, что «свидетельствует о наличии риска невозможности восстановления исторического облика объекта», уточнили в пресс-службе судов. А также реконструкция не согласована с комитетом по охране памятников.

    Реконструкцию, напомним, можно проводить только на основании разрешения на строительство. В базе Госстройнадзора такой документ на этот адрес отсутствует.

    В итоге Шакутину отвели 1,5 года с момента вступления решения суда в силу на то, чтобы восстановить облик дореволюционного дома.

    На сайтах-агрегаторах по продаже недвижимости в настоящее время опубликованы объявления о продаже квартир в этом здании, на фото видны надстроенные мансарды. Фактически продаваемая недвижимость является апартаментами. Здание город расселил и продал единым лотом все квартиры в нем (23 штуки) еще в 2009 году. Здание долгое время было заброшенным.

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