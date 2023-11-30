Дом купца Полотнова на Лиговском незаконно надстроили мансардами. Суд решил — зданию нужно вернуть прежний облик

Фрунзенский районный суд Петербурга обязал предпринимателя Кирилла Шакутина восстановить исторический облик дома купца Полотнова на Лиговском проспекте, 251, сообщает объединенная пресс-служба судов города 30 ноября. Ранее на здании выросли незаконные мансарды.

Иск к Шакутину, который является одним из собственников здания, подала прокуратура. В 2020 году комитет по охране памятников одобрил проект перепланировки исторического здания под гостиницу и торговые помещения. Обследование позднее показало, что на деле работы ведутся не по проекту. У пятиэтажного здания вырос шестой этаж — мансарда. Аналогично был надстроен и четвертый этаж дворового флигеля. Обе надстройки видны с Расстанной улицы.

Здание формирует лицевой фронт и находится, согласно закону об охранных зонах, в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Изменять облик лицевого фронта таких зданий не разрешено.

Как считает специалист Госстройнадзора, работы с изменением конфигурации лицевых скатов крыши — это реконструкция, а не капитальный ремонт, что «свидетельствует о наличии риска невозможности восстановления исторического облика объекта», уточнили в пресс-службе судов. А также реконструкция не согласована с комитетом по охране памятников.

Реконструкцию, напомним, можно проводить только на основании разрешения на строительство. В базе Госстройнадзора такой документ на этот адрес отсутствует. В итоге Шакутину отвели 1,5 года с момента вступления решения суда в силу на то, чтобы восстановить облик дореволюционного дома.