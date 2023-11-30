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    После лобового ДТП с автобусом на Большеохтинском в больницу увезли двоих

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Стали известны подробности аварии с рейсовым автобусом, которая произошла утром 30 ноября в Красногвардейском районе Петербурга. Госпитализация потребовалась водителю автомобиля и пассажирке автобуса.

    В 10:10 четверга 22-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по Большеохтинскому проспекту, не справился с управлением возле дома 5/1 и столкнулся с автобусом «Волгабас», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В ДТП попал автобус 105-го маршрута. В компании-перевозчике рассказали, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Предварительно сообщалось о четырех пострадавших: двух в автобусе и двух в автомобиле. По данным главка, в результате ДТП с травмами небольшой тяжести госпитализировали водителя «Вольво» и 37-летнюю пассажирку автобуса, которая упала при столкновении.

    По факту произошедшего ведется проверка.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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