После лобового ДТП с автобусом на Большеохтинском в больницу увезли двоих

Стали известны подробности аварии с рейсовым автобусом, которая произошла утром 30 ноября в Красногвардейском районе Петербурга. Госпитализация потребовалась водителю автомобиля и пассажирке автобуса.
В 10:10 четверга 22-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по Большеохтинскому проспекту, не справился с управлением возле дома 5/1 и столкнулся с автобусом «Волгабас», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В ДТП попал автобус 105-го маршрута. В компании-перевозчике рассказали, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу.
Предварительно сообщалось о четырех пострадавших: двух в автобусе и двух в автомобиле. По данным главка, в результате ДТП с травмами небольшой тяжести госпитализировали водителя «Вольво» и 37-летнюю пассажирку автобуса, которая упала при столкновении.
По факту произошедшего ведется проверка.