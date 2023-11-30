Подросток сломал ногу, поскользнувшись в Колпино. Еще двоих взрослых наледь остановила на подходе к метро в Петербурге

Полиция проводит проверки после падения троих в разных районах Петербурга на скользких дорогах.



15-летнего мальчика привезли с автобусной остановки на улице Тазаева накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 30 ноября. По предварительной информации, он поскользнулся и упал. В стационаре зафиксировали перелом левой ноги. После оказания помощи ребенка отпустили домой.



Головой ударился мужчина, упавший на льду у станции метро «Купчино» вечером. Он смог подняться и дойти до дома. И там уже вызвали скорую. В стационаре ему оказали помощь и отпустили домой.

