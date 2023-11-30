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    Подросток сломал ногу, поскользнувшись в Колпино. Еще двоих взрослых наледь остановила на подходе к метро в Петербурге

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    Полиция проводит проверки после падения троих в разных районах Петербурга на скользких дорогах.

    15-летнего мальчика привезли с автобусной остановки на улице Тазаева накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 30 ноября. По предварительной информации, он поскользнулся и упал. В стационаре зафиксировали перелом левой ноги. После оказания помощи ребенка отпустили домой.

    Головой ударился мужчина, упавший на льду у станции метро «Купчино» вечером. Он смог подняться и дойти до дома. И там уже вызвали скорую. В стационаре ему оказали помощь и отпустили домой.

    Около десяти вечера неотложка привезла в больницу жительницу Серебристого бульвара. Она, по предварительной информации, упала на наледи и ударилась головой около восьми утра у станции метро «Площадь Мужества». В состоянии средней тяжести с травмами головы и ушибами ног женщину поместили в отделение нейрохирургии.

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