20 лет помощи детям с неизлечимыми заболеваниями — стартовала юбилейная всероссийская благотворительная акция «Мечты сбываются»

Фото: предоставлено БФ «Бумажная птица» Поделиться Поделиться





Благотворительный фонд «Бумажная птица» запустил ежегодную всероссийскую акцию для детей и молодых взрослых с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями со всей страны. На сайте проекта каждый желающий может выбрать мечту и подарить новогоднее чудо тем, кого нельзя вылечить, но кому можно помочь. В этом году акция отмечает юбилей — за 20 лет её существования было исполнено 7500 детских заветных желаний.



В этом году на сайте проекта «Мечты сбываются» собраны заветные желания 178 участников из разных регионов России. На протяжении месяца сотрудники Фонда получали письма со всей страны, в них дети и молодые взрослые (18–25 лет), столкнувшиеся с неизлечимыми заболеваниями, делились своими сокровенными мечтами. Теперь любой желающий может стать настоящим волшебником. Для этого нужно зайти на страницу проекта, познакомиться с мечтами участников и выбрать заветное желание для исполнения. Кроме того, на сайте можно сделать пожертвование, ведь даже самая небольшая сумма может стать недостающим шагом на пути к чьей-то мечте.



«Дети, столкнувшиеся с неизлечимой болезнью, как и их ровесники, очень любят мечтать. Как и все дети, они мечтают о каких-то важных для себя вещах: о крутой электрогитаре или большом конструкторе, о новогодней ели до самого потолка или знакомстве с любимым артистом. Кто-то хочет стать на один день полицейским, а кому-то важно прокатиться на настоящем паровозе. Однако дело в том, что если у обычного ребёнка впереди вся жизнь, чтобы претворить свои детские фантазии в реальность, то в нашем случае фактор времени становится критически важным. Именно поэтому так важно исполнить мечты участников проекта вовремя», — рассказывает Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица».



«Проект «Мечты сбываются» был впервые запущен в 2003 году и с самого начала стал неотъемлемой частью работы Фонда. Он возник как необходимость поддержать ребёнка и его семью в сложное время: когда приходит неблагоприятный прогноз, когда кажется, что силы на исходе, когда нужно восстановиться после тяжелейшего курса химиотерапии. Ведь главная задача проекта — подарить ребёнку чувство счастья и бесценные моменты радости, дать возможность обрести новые силы, сказать ему и его семье, что он важен, что о нём знают и хотят ему помочь. Именно понимание, что ты не один, что рядом с тобой неравнодушные люди помогает многим бороться с болезнью и преодолевать даже самые сложные жизненные обстоятельства», — добавляет Павел Ткаченко.

