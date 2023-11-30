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    20 лет помощи детям с неизлечимыми заболеваниями — стартовала юбилейная всероссийская благотворительная акция «Мечты сбываются»

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    Фото: предоставлено БФ «Бумажная птица»
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    Благотворительный фонд «Бумажная птица» запустил ежегодную всероссийскую акцию для детей и молодых взрослых с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями со всей страны. На сайте проекта каждый желающий может выбрать мечту и подарить новогоднее чудо тем, кого нельзя вылечить, но кому можно помочь. В этом году акция отмечает юбилей — за 20 лет её существования было исполнено 7500 детских заветных желаний.

    В этом году на сайте проекта «Мечты сбываются» собраны заветные желания 178 участников из разных регионов России. На протяжении месяца сотрудники Фонда получали письма со всей страны, в них дети и молодые взрослые (18–25 лет), столкнувшиеся с неизлечимыми заболеваниями, делились своими сокровенными мечтами. Теперь любой желающий может стать настоящим волшебником. Для этого нужно зайти на страницу проекта, познакомиться с мечтами участников и выбрать заветное желание для исполнения. Кроме того, на сайте можно сделать пожертвование, ведь даже самая небольшая сумма может стать недостающим шагом на пути к чьей-то мечте.

    «Дети, столкнувшиеся с неизлечимой болезнью, как и их ровесники, очень любят мечтать. Как и все дети, они мечтают о каких-то важных для себя вещах: о крутой электрогитаре или большом конструкторе, о новогодней ели до самого потолка или знакомстве с любимым артистом. Кто-то хочет стать на один день полицейским, а кому-то важно прокатиться на настоящем паровозе. Однако дело в том, что если у обычного ребёнка впереди вся жизнь, чтобы претворить свои детские фантазии в реальность, то в нашем случае фактор времени становится критически важным. Именно поэтому так важно исполнить мечты участников проекта вовремя», — рассказывает Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица».

    «Проект «Мечты сбываются» был впервые запущен в 2003 году и с самого начала стал неотъемлемой частью работы Фонда. Он возник как необходимость поддержать ребёнка и его семью в сложное время: когда приходит неблагоприятный прогноз, когда кажется, что силы на исходе, когда нужно восстановиться после тяжелейшего курса химиотерапии. Ведь главная задача проекта — подарить ребёнку чувство счастья и бесценные моменты радости, дать возможность обрести новые силы, сказать ему и его семье, что он важен, что о нём знают и хотят ему помочь. Именно понимание, что ты не один, что рядом с тобой неравнодушные люди помогает многим бороться с болезнью и преодолевать даже самые сложные жизненные обстоятельства», — добавляет Павел Ткаченко.

    Фото: предоставлено БФ «Бумажная птица»

    Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» с 2003 года оказывает системную помощь детям с неизлечимыми заболеваниями, а также их родным. При содействии Фонда был открыт первый в стране детский хоспис и единственный в России хоспис для молодых взрослых — неизлечимо больных людей в возрасте от 18 до 35 лет.

    С 2003 года Фонд реализует всероссийский проект «Мечты сбываются», направленный на исполнение заветных желаний детей и молодых взрослых с неизлечимыми заболеваниями со всей страны. Благодаря проекту, более 7500 детей из более чем 40 регионов России смогли прикоснуться к своей мечте.

    «Волшебниками» проекта уже стали: Ида Галич, Андрей Малахов, Этери Тутберидзе, Ирина Винер-Усманова, Андрей Ургант, Александр Розенбаум, Гоар Аветисян, хоккейный клуб СКА, шоу «Голос» и другие.

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