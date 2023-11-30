Пулково успешно противостоит непогоде, но два рейса все равно улетели на запасные аэродромы

Сложные метеоусловия в Петербурге не повлияли на работу Пулково, аэропорт работает штатно. Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе ВВСС.



Взлетно-посадочные полосы постоянно расчищают и обрабатывают от снега и наледи. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления.



«Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 2 рейса. Возможные задержки на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют», — добавили в пресс-службе ВВСС.

