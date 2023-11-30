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    Пулково успешно противостоит непогоде, но два рейса все равно улетели на запасные аэродромы

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    Сложные метеоусловия в Петербурге не повлияли на работу Пулково, аэропорт работает штатно. Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе ВВСС.

    Взлетно-посадочные полосы постоянно расчищают и обрабатывают от снега и наледи. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления.

    «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 2 рейса. Возможные задержки на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют», — добавили в пресс-службе ВВСС.

    В аэропортах Москвы ситуация сложнее. Как сообщают корреспонденты MSK1, из-за непогоды были задержаны порядка трех десятков рейсах. Во Внуково и Шереметьево, однако, также доложили о том, что все штатно.

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