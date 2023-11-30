«Офицеры России»: На Харьковском направлении погиб суворовец, кремлёвец, генерал-майор Завадский

Заместитель командующего 14-го армейского корпуса генерал-майор Владимир Завадский погиб в ходе боевых действий на Украине. После выпуска из Общевойсковой академии его чествовал президент Медведев.

«Погиб от взрыва мины на Харьковском направлении», — сообщил Кузьмин, отметив, что пока не обладает информацией о дате и месте похорон. «Светлая память кремлёвцу и суворовцу», — написал он в своих соцсетях.

Владимир Васильевич Завадский — потомственный военный, родом из Ростовской области. Ульяновское гвардейское суворовское военное училище окончил в 1995-м, в 2000-м выпустился из МВОКУ. В 2010 году по случаю выпуска из Общевойсковой академии ВС РФ он присутствовал на приеме в Кремле, который устраивал президент Дмитрий Медведев. Первый канал тогда посвятил Завадскому пятую часть объемного сюжета. К тому времени подполковник Завадский уже имел награды за боевые заслуги в Таджикистане, Чеченской республике, Южной Осетии.

В 2018 году был назначен командующим Кантемировской танковой дивизии, руководил ею до 2021 года. Награжден орденом Мужества. На момент гибели ему было 45 лет.



Профильное издание «Военное обозрение», пишет, что у «Завадского осталась жена и трое сыновей, один из которых пошел по стопам отца, он учится в Тверском суворовском военном училище».

