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    Мультимедийная заметка

    Еще ближе: каждый второй клиент билайна стал чаще общаться с родственниками

    С развитием сотовой связи люди стали ближе друг к другу. Мобильный оператор провел исследование среди клиентов и рассказал, как надежная связь изменила привычные отношения между близкими.

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    Фото: istockphoto.com
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    Так, каждый второй опрошенный поделился, что стал чаще общаться со своими родственниками после появления мессенджеров: в любой момент мы можем связаться с дорогим для нас человеком просто для того, что узнать, как прошел его день. И что кажется особенно значительным здесь — доля тех, кто отметил, что интернет помогает им чаще общаться с семьей, выше всего у людей в возрасте от 56 до 65 лет.

    Более того, сейчас мы можем говорить с близкими по видеозвонку и своими глазами видеть, все ли у них в порядке, и даже проверить, не пусто ли у них в холодильнике. Как показали результаты опроса, 42% людей предпочитает общаться с родными именно по видеосвязи.

    При этом, мобильная связь может послужить и импульсом для начала отношений. Например, 41% мужчин и женщин заявили, что обрели знакомых или близких с помощью интернета.

    Связь — это то, что дает разнообразие способов общения с близкими, поэтому билайн постоянно работает над качеством сети. В частности, согласно исследованию, несмотря на рост использования интернет-сервисов и рост трафика, абсолютное большинство абонентов (85%) уверены, что за последний год надежность мобильного интернета оператора либо выросла, либо не изменилась.

    Благодаря развитию сотовой связи и технологий в прошлое уходят многие ситуации и фразы. Например, услышав сегодня от человека фразу вроде: «Дал объявление в газету, чтобы познакомиться», мы посмотрим на него с искренним удивлением.

    Фото: Василиса Молахова, Алина Земерова / Сеть городских порталов
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    Другие изменения, которые произошли за последние три десятилетия благодаря сотовой связи, можно увидеть в статье на медиапортале билайн.

    Опрос методом телефонного анкетирования проводился Единым центром исследований билайн в сентябре — октябре 2023 года среди своих абонентов, использующих смартфоны. В исследовании принимали участие 1148 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие на территории РФ.

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    Фото: istockphoto.com
    Фото: Василиса Молахова, Алина Земерова / Сеть городских порталов

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