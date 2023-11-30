Искусственный интеллект помог составить рейтинг вузов, где есть программы по искусственному интеллекту

В рейтинг вузов России, где представлены лучшие образовательные программы в области искусственного интеллекта, вошли 180 университетов из 64 регионов страны. Как сообщает онлайн-портал об энергетике «Энергия +», в его составлении также помог искусственный интеллект — рейтинг рассчитали с помощью математической модели.
Рейтинг, разработанный Альянсом в сфере искусственного интеллекта (в него входят «Газпром нефть», Сбер, «Яндекс», VK, «Сибур» и другие технологические компании), впервые был представлен в ноябре на конференции AI Journey-2023. Для оценки вузов использовано было 13 критериев, по которым с помощью математической модели расставили учебные заведения. Учитывались уровень зарплат выпускников, востребованность у работодателей, научные публикации, призеры студенческих олимпиад и даже средний балл по ЕГЭ у поступающих в вуз. Часть данных удалось собрать в открытых источниках, остальные запрашивали у вузов дополнительно.
В первую пятерку вошли Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Университет ИТМО, МГУ и СПбГУ. Всего же в 2023 году на первый курс бакалавриата по программам искусственного интеллекта поступили более 5 тысяч студентов.
Как отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, рейтинг будет способствовать росту уровня и качества подготовки выпускников. А генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что он поможет вузам получить обратную связь от бизнеса, чтобы повысить эффективность образовательных программ. На основе данных рейтинга компания планирует поддерживать передовые программы университетов и увеличить размеры стипендий и грантов.