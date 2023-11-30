Искусственный интеллект помог составить рейтинг вузов, где есть программы по искусственному интеллекту

В рейтинг вузов России, где представлены лучшие образовательные программы в области искусственного интеллекта, вошли 180 университетов из 64 регионов страны. Как сообщает онлайн-портал об энергетике «Энергия +», в его составлении также помог искусственный интеллект — рейтинг рассчитали с помощью математической модели.

Рейтинг, разработанный Альянсом в сфере искусственного интеллекта (в него входят «Газпром нефть», Сбер, «Яндекс», VK, «Сибур» и другие технологические компании), впервые был представлен в ноябре на конференции AI Journey-2023. Для оценки вузов использовано было 13 критериев, по которым с помощью математической модели расставили учебные заведения. Учитывались уровень зарплат выпускников, востребованность у работодателей, научные публикации, призеры студенческих олимпиад и даже средний балл по ЕГЭ у поступающих в вуз. Часть данных удалось собрать в открытых источниках, остальные запрашивали у вузов дополнительно.

