Путин о русском геноме: «Информация такая хорошая там»

Владимир Путин обсудил со специалистами-генетиками особенности русского генома, передает 29 ноября ТАСС. Беседа состоялась в рамках встречи с участниками III Конгресса молодых ученых.



Президент РФ предположил, что геном русского человека довольно сложный, потому что, как выразился глава государства, «у нас на территории страны все замешано, что очень хорошо».



«Референсные показатели [генома страны] в целом понятны?» — спросил Путин в разговоре с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический Кампус» Алиной Демкиной. Девушка ответила отрицательно. Она объяснила, что страна «уникальная по различным народностям».

