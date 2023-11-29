Запах дыма со стороны отеля у Адмиралтейства собрал в центре пожарные машины. Автобусы пустили в объезд

Спасатели прибыли на Вознесенский проспект, 1, вечером 29 ноября. Множество пожарных машин заметили читатели «Фонтанки», пожаловавшиеся на запах дыма.
Читатель «Фонтанка»
В здании расположены отель Four Seasons, ресторан, салон красоты и магазины. В ГУ МЧС сообщили, что проверяют здание и ищут возможный источник запаха гари.
«Организатор перевозок» тем временем сообщает, что в связи с невозможностью проезда по Адмиралтейскому проспекту, 1, изменена трасса автобусных маршрутов № 2, 10.
Автобус № 2 направлен: ул. Якубовича, Исаакиевская пл., Вознесенский пр., Малая Морская ул., Гороховая ул., Адмиралтейский пр., своя трасса.
Автобус № 10 направлен: Вознесенский пр., Малая Морская ул., Гороховая ул., Адмиралтейский пр., своя трасса.
Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Обновление:
Как уточнили в ГУ МЧС, спасатели завершили проверку сообщения о возгорании в отеле на Вознесенском. Выяснилось, что дым от протопки камина был принят за пожар.