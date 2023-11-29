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    Разбегался или не успел? В Петербурге водителю автобуса желают страшного из-за закрытой перед ребенком дверью

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    В соцсетях расходится ролик с автобусом в Красном Селе, куда не успел сесть ребенок. Комментаторы соревнуются в описании возможной расправы над водителем.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Ролик появился накануне в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». В описании сообщается, что речь идет об автобусе № 149. «В момент, когда в автобус заходил ребенок, водитель закрыл перед ребенком дверь и поехал. Мальчик едва успел убрать ногу, чтобы дверью не защемило. Самое удивительное в этой истории то, что отец ребенка успел зайти в автобус и поехал», — говорится в сопровождающем тексте. Там же уточняют, что пассажиры просили водителя остановиться, но тот не внял просьбам. В итоге мужчина вышел на следующей остановке «Гатчинское — Красногородская».

    В комментариях под постом читатели делятся своими гипотетическими планами на беседу с водителем, если бы они оказались рядом. Цитировать эти зарисовки не представляется этичным.

    «Фонтанка» раздобыла запись из салона автобуса. На ней видно, что юноша действительно не успевает зайти в салон вслед за мужчиной. Перед этим он несколько отшатывается назад, после чего двери закрываются.

    «Фонтанка.ру»

    Маршрут № 149 обслуживает компания «Домтрансавто». На вопрос об остановке по просьбе пассажиров там ответили, что водитель не имеет права этого делать, если нет ДТП или какой-то неисправности.

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