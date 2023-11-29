Дороги Петербурга стоят и без снегопада: на Марата — пробка из трамваев, на Боровой миксер изобразил Винни-Пуха

Среда, 29 ноября, в Петербурге обошлась без нового снегопада, но на вечерних авариях это сказалось не сильно. В частности, не везет в вечерний час пик общественному транспорту.



На Коломяжском проспекте, в районе дома 18, возле остановки общественного транспорта не разъехались лазурный автобус и троллейбус №25, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин.