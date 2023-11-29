Дороги Петербурга стоят и без снегопада: на Марата — пробка из трамваев, на Боровой миксер изобразил Винни-Пуха

Среда, 29 ноября, в Петербурге обошлась без нового снегопада, но на вечерних авариях это сказалось не сильно. В частности, не везет в вечерний час пик общественному транспорту.
На Коломяжском проспекте, в районе дома 18, возле остановки общественного транспорта не разъехались лазурный автобус и троллейбус №25, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин.
На улице Марата скопилась пробка минимум из четырех трамваев, а между ними встрял автомобиль. По словам участника группы, причиной стало ДТП. На видео можно разглядеть впереди туристический автобус на «аварийке».
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Перекресток Литейного проспекта и Шпалерной улицы не поделили Daewoo Matiz и Mitsubishi, пишут в группе. По данным «Яндекс.Пробок», Литейный стоит от Арсенальной набережной, пробка тянется с улицы Академика Лебедева, ползут и Арсенальная с Пироговской набережные.
А на Боровой улице автобетоносмеситель не пролез под железнодорожным мостом и заткнул проезд со стороны Рыбинской улицы, пишет Алексей.
В целом к 19 часам пробки на дорогах Петербурга составили 7 баллов. Для окончания часа пик это уже на 1 балл больше обычного. Днем же средняя загруженность городских дорог составила нормальные 4 балла — снегопад, заваливавший Петербург последние два дня и собиравший заторы на 8–10 баллов, дал городу день передышки. Самыми загруженными улицами днем были Пискарёвский проспект в центр и Московское шоссе из центра, там фиксировали 8 баллов. Из центра на Московском шоссе, а также на Невском проспекте в обе стороны было по 7 баллов.
Самые длинные пробки среды в основном собирались утром, только четвертое и пятое места занимают ночной и дневной заторы:
- в 9:07 на внутреннем кольце КАД — 8,1 км от Токсовского шоссе до Рябовского шоссе;
- в 8:55 на Петергофском шоссе и проспекте Стачек — 7,8 км от улицы Доблести до дороги на Турухтанные Острова;
- в 11:35 на внешнем кольце КАД — 7,7 км от виадука над железной дорогой до Мурманского шоссе;
- в 00:07 на Московском шоссе — 6,7 км от Павловской улицы до Колпинского шоссе;
- в 15:20 на Мурманском шоссе — 5,3 км от АЗС до развязки.