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    Дороги Петербурга стоят и без снегопада: на Марата — пробка из трамваев, на Боровой миксер изобразил Винни-Пуха

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    Среда, 29 ноября, в Петербурге обошлась без нового снегопада, но на вечерних авариях это сказалось не сильно. В частности, не везет в вечерний час пик общественному транспорту.

    На Коломяжском проспекте, в районе дома 18, возле остановки общественного транспорта не разъехались лазурный автобус и троллейбус №25, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин.

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    На улице Марата скопилась пробка минимум из четырех трамваев, а между ними встрял автомобиль. По словам участника группы, причиной стало ДТП. На видео можно разглядеть впереди туристический автобус на «аварийке».

    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Перекресток Литейного проспекта и Шпалерной улицы не поделили Daewoo Matiz и Mitsubishi, пишут в группе. По данным «Яндекс.Пробок», Литейный стоит от Арсенальной набережной, пробка тянется с улицы Академика Лебедева, ползут и Арсенальная с Пироговской набережные.

    А на Боровой улице автобетоносмеситель не пролез под железнодорожным мостом и заткнул проезд со стороны Рыбинской улицы, пишет Алексей.

    В целом к 19 часам пробки на дорогах Петербурга составили 7 баллов. Для окончания часа пик это уже на 1 балл больше обычного. Днем же средняя загруженность городских дорог составила нормальные 4 балла — снегопад, заваливавший Петербург последние два дня и собиравший заторы на 8–10 баллов, дал городу день передышки. Самыми загруженными улицами днем были Пискарёвский проспект в центр и Московское шоссе из центра, там фиксировали 8 баллов. Из центра на Московском шоссе, а также на Невском проспекте в обе стороны было по 7 баллов.

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    Самые длинные пробки среды в основном собирались утром, только четвертое и пятое места занимают ночной и дневной заторы:

    • в 9:07 на внутреннем кольце КАД — 8,1 км от Токсовского шоссе до Рябовского шоссе;
    • в 8:55 на Петергофском шоссе и проспекте Стачек — 7,8 км от улицы Доблести до дороги на Турухтанные Острова;
    • в 11:35 на внешнем кольце КАД — 7,7 км от виадука над железной дорогой до Мурманского шоссе;
    • в 00:07 на Московском шоссе — 6,7 км от Павловской улицы до Колпинского шоссе;
    • в 15:20 на Мурманском шоссе — 5,3 км от АЗС до развязки.
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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