Госдеп оценил вероятность перемирия между Россией и Украиной в 2024 году: новости СВО за 29 ноября

В Госдепе обозначили, что раньше ноября 2024 года говорить об окончании боевых действий на Украине преждевременно Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 ноября.



В Госдепе оценили вероятность мирного договора между Россией и Украиной Министры иностранных дел НАТО встретились в Брюсселе, где обсудили в том числе украинский конфликт. После встречи один из высокопоставленных официальных представителей заявил на брифинге для журналистов, что альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно. Как сообщает Reuters, чиновник на условиях анонимности рассказал, что Россия не остановит боевые действия раньше ноября 2024 года.



— Я ожидаю, что Путин не заключит мир или что-то значимое до того, как он увидит результаты наших выборов, — сказал чиновник. На уточняющий вопрос, выражает ли он личное мнение или точку зрения правительства США, чиновник ответил, что это «широко распространенная предпосылка». НАТО исключила летальное оружие из помощи Украине Представители НАТО и Украины провели встречу, в результате которой подписали программу сотрудничества на 2024 год. В итоговом заявлении глав МИД альянса сообщается, что в программу вошла подготовка ВСУ, энергетическая безопасность, рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для присоединения к НАТО.

Поставки летального оружия в программу сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не вошли. — НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь, — говорится в заявлении, выпущенном по итогам заседания, состоявшегося в Брюсселе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на отказе от предоставления Украине летального оружия настоял Будапешт, поскольку «такой шаг мог бы создать риск эскалации». Суд в России заочно арестовал украинскую певицу Джамалу Московская прокуратура сообщила, что украинская певица и победительница «Евровидения» 2016 года Джамала заочно арестована по делу о фейках про российскую армию. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Причиной возбуждения уголовного дела стали публикации Джамалы в соцсетях, в которых содержалась недостоверная информация о действиях российской армии в ходе СВО. Дело направят в Басманный районный суд Москвы, где его рассмотрят без обвиняемой. Генсек НАТО призвал готовиться к «долгим и трудным» боям на Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине и поддерживающим ее странам нужно готовиться к длительным и сложным боевым действиям. По его словам, члены альянса утвердили «амбициозную программу» работы на следующий год. Столтенберг призвал членов НАТО «не недооценивать Россию» и подчеркнул, что сейчас нет системы вооружений, которая бы сама по себе изменила ситуацию на поле боя.

— Это вопрос одновременного сочетания многих возможностей, — заявил Столтенберг. — Мы должны быть готовы к долгим и трудным боевым действиям. В Кемерово задержали мужчину, который собирался присоединиться к ВСУ В аэропорту Кемерова задержали местного жителя, обвиняемого в госизмене. По информации пресс-службы ФСБ Кузбасса, подозреваемый через мессенджеры связался с украинским координатором и сообщил, что хочет выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России. В качестве подтверждения своих слов он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию.

пресс-служба ФСБ Кузбасса

— В целях реализации преступного умысла мужчина приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на авиационный и железнодорожный транспорт с целью последующего выезда на территорию Украины, — говорится в сообщении ведомства.



Мужчину задержали, когда он проходил регистрацию на рейс. Ему предъявили обвинения в подготовке к госизмене и подготовке к участию в деятельности террористической организации — и отправили в СИЗО на один месяц. Источник NGS42.RU уточнил, что мужчина работал газоэлектросварщиком на одном из предприятий региона.