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    А может, Маркизова лужа? Опрос: надо ли переименовать Финский залив?

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    Депутат Олег Нилов предложил переименовать Финский залив — из-за позиции Финляндии, которая 29 ноября закрыла последний пограничный пункт пропуска с Россией. «Ровно 300 лет назад, в 1723 году, Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, назвал этот залив Кронштадтским», — вспомнил парламентарий.

    «Фонтанка» посмотрела, как в разное время именовали главный для Петербурга водоем, и решила поинтересоваться мнением читателей.

    Надо ли переименовать Финский залив?


    Если у вас есть свой вариант для нового наименования Финского залива — пишите в комментариях. Ну и учитывая космополитизм петербургской топонимики, подсказывайте — что еще, по этой логике, надо переименовать в Петербурге и почему.

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