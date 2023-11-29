А может, Маркизова лужа? Опрос: надо ли переименовать Финский залив?

Депутат Олег Нилов предложил переименовать Финский залив — из-за позиции Финляндии, которая 29 ноября закрыла последний пограничный пункт пропуска с Россией. «Ровно 300 лет назад, в 1723 году, Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, назвал этот залив Кронштадтским», — вспомнил парламентарий.
«Фонтанка» посмотрела, как в разное время именовали главный для Петербурга водоем, и решила поинтересоваться мнением читателей.
Надо ли переименовать Финский залив?
Если у вас есть свой вариант для нового наименования Финского залива — пишите в комментариях. Ну и учитывая космополитизм петербургской топонимики, подсказывайте — что еще, по этой логике, надо переименовать в Петербурге и почему.