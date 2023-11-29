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    Госдума в первом чтении приняла закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

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    Работодателям в России запретят расторгать трудовой договор с одинокими родителями, которые воспитывают детей до 16 лет. Законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ в первом чтении приняли депутаты Госдумы 29 ноября.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, сказал, что в настоящий момент такие правила распространяются только на одиноких родителей с детьми до 14 лет, пишет РИА Новости. Он указал на необходимость защитить родителей с детьми до 16 лет, поскольку в такой ситуации увольнение может оставить семью без денег на жизнь.

    Володин добавил, что избиратели неоднократно обращались к депутатам с просьбой внести изменения в действующий закон.

    Авторы инициативы указывали, что дети в основном получают основное общее образования к возрасту 16 лет. Именно этот возраст и учли при повышении уровня гарантий.

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