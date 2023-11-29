Госдума в первом чтении приняла закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Работодателям в России запретят расторгать трудовой договор с одинокими родителями, которые воспитывают детей до 16 лет. Законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ в первом чтении приняли депутаты Госдумы 29 ноября.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, сказал, что в настоящий момент такие правила распространяются только на одиноких родителей с детьми до 14 лет, пишет РИА Новости. Он указал на необходимость защитить родителей с детьми до 16 лет, поскольку в такой ситуации увольнение может оставить семью без денег на жизнь.

