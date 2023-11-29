Эксперты прогнозируют дефицит предложения на первичном рынке из-за ключевой ставки

Большинство девелоперов пока не ощутили удорожания проектного финансирования из-за роста ключевой ставки в августе — сентябре 2023 года, но скоро по этой причине вывод части проектов на рынок может быть отложен. По мнению генерального директора АО «Ленстройтрест» Валерии Малышевой, это, в свою очередь, вызовет дефицит предложения.
По ее словам, так как соглашения застройщиков с банками имеют в основном долгосрочный характер с фиксированным размером ставки, ситуация по текущим проектам не изменилась. Но новые сделки заключаются уже с учетом повышенной стоимости займов у банка — по мнению эксперта, возможно, часть проектов из-за этого отложат. Застройщикам придется внимательнее следить за объемом средств на эскроу-счетах, так как от их объема зависит ставка по кредиту.
— Объем спроса на рынке, в свою очередь, тоже подвержен влиянию ключевой ставки: рыночные условия по ипотеке и банковская комиссия за кредиты свыше 12 млн рублей по ипотеке с господдержкой становятся преградой для покупки, — говорит она. — В случае отмены программы господдержки при таком уровне ставок останутся единицы покупателей со 100%-ной оплатой либо на рынок вернутся рассрочки от застройщиков, не позволяющие полноценно наполнять эскроу-счета. Эта ситуация частично нивелирует плюсы реформы долевого строительства, так как финансировать стройку придется ровно на те деньги, что привлекут со стороны покупателей.
По мнению эксперта, больше всего пострадают проекты на начальном этапе из-за больших расходов на покупку земли и разработку предпроекта. В более выгодном положении окажутся проекты, которые все еще реализуются без эскроу-счетов — таких в Петербурге 8%, вдвое больше, чем по стране. Как правило, это те проекты, что строятся за собственные средства застройщика или сроки которых неоднократно переносили.
В целом, по мнению эксперта, на горизонте 2–3 лет рынок может столкнуться с дефицитом предложения.