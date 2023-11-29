Эксперты прогнозируют дефицит предложения на первичном рынке из-за ключевой ставки

Большинство девелоперов пока не ощутили удорожания проектного финансирования из-за роста ключевой ставки в августе — сентябре 2023 года, но скоро по этой причине вывод части проектов на рынок может быть отложен. По мнению генерального директора АО «Ленстройтрест» Валерии Малышевой, это, в свою очередь, вызовет дефицит предложения.



По ее словам, так как соглашения застройщиков с банками имеют в основном долгосрочный характер с фиксированным размером ставки, ситуация по текущим проектам не изменилась. Но новые сделки заключаются уже с учетом повышенной стоимости займов у банка — по мнению эксперта, возможно, часть проектов из-за этого отложат. Застройщикам придется внимательнее следить за объемом средств на эскроу-счетах, так как от их объема зависит ставка по кредиту.

