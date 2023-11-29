    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.61eur97.07

    Василеостровская гимназия заплатит воспитаннице 300 тысяч за сломанную руку

    404
    обсудить

    300 тысяч рублей взыскал Василеостровский районный суд с гимназии №642 «Земля и Вселенная» в пользу воспитанницы Софии. Об этом 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    26 мая утром воспитатель вышла на прогулку с группой дошколят. Находиться дети должны были на своей площадке, рядом находилась другая, со спортивными снарядами. София попросилась туда, на что воспитательница ответила согласием. Девочка вскарабкалась по веревочной лестнице, спрыгнула и упала на левую руку, сломав ее.

    На суде ребенок пояснил, что в этот момент педагога рядом не было. Воспитательница находилась с другими детьми и даже после падения не подошла к ней.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Гимназия 642
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close