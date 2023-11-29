Василеостровская гимназия заплатит воспитаннице 300 тысяч за сломанную руку

300 тысяч рублей взыскал Василеостровский районный суд с гимназии №642 «Земля и Вселенная» в пользу воспитанницы Софии. Об этом 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



26 мая утром воспитатель вышла на прогулку с группой дошколят. Находиться дети должны были на своей площадке, рядом находилась другая, со спортивными снарядами. София попросилась туда, на что воспитательница ответила согласием. Девочка вскарабкалась по веревочной лестнице, спрыгнула и упала на левую руку, сломав ее.



На суде ребенок пояснил, что в этот момент педагога рядом не было. Воспитательница находилась с другими детьми и даже после падения не подошла к ней.

