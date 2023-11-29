Летевший из Петербурга в Самарканд самолет экстренно сел в Казахстане

Пассажирский самолет авиакомпании Qanot Sharq, вылетевший из Петербурга в Самарканд, приземлился на запасный аэродром международного аэропорта города Актобе в Казахстане. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила пресс-служба «Аэропортов Узбекистана».

Борт был вынужден сесть в Казахстане из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Экипаж запросил карету скорой помощи к самолету. Подробности не уточняются.



«Самолет приземлился в Актобе в 14:48 по ташкентскому времени. Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время», — говорится в сообщении «Аэропортов Узбекистана».

