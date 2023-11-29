Главе Минстроя представили проекты для развития строительства и ЖКХ на местах

Муниципальное сообщество представило министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину проекты для развития отрасли. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
В мероприятии организации по теме «Строительство и ЖКХ» приняли участие более 100 глав муниципалитетов РФ, федеральные эксперты и представители администрации президента РФ.
«Минстрой совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления обсудил насущные темы с представителями муниципальных властей. <…> Уверен, что благодаря такому плотному взаимодействию наша совместная работа продолжится на таком же высоком уровне», — сказал глава Минстроя.
Главы муниципальных образований обратили внимание федерального центра на отсутствие взаимосвязи между планом социально-экономического развития территорий и градостроительным планированием, а также на отсутствие взаимосвязи с градостроительным развитием. Было предложено на законодательном уровне ввести понятие «мастер-плана» при поддержке Минстроя, Минэкономразвития, Единого института пространственного планирования РФ.
Также главы МО предложили проработать внедрение проекта «Школьный автобус» не только в сельской местности, но и в городах.