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    Главе Минстроя представили проекты для развития строительства и ЖКХ на местах

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    Муниципальное сообщество представило министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину проекты для развития отрасли. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

    В мероприятии организации по теме «Строительство и ЖКХ» приняли участие более 100 глав муниципалитетов РФ, федеральные эксперты и представители администрации президента РФ.

    «Минстрой совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления обсудил насущные темы с представителями муниципальных властей. <…> Уверен, что благодаря такому плотному взаимодействию наша совместная работа продолжится на таком же высоком уровне», — сказал глава Минстроя.

    Главы муниципальных образований обратили внимание федерального центра на отсутствие взаимосвязи между планом социально-экономического развития территорий и градостроительным планированием, а также на отсутствие взаимосвязи с градостроительным развитием. Было предложено на законодательном уровне ввести понятие «мастер-плана» при поддержке Минстроя, Минэкономразвития, Единого института пространственного планирования РФ.

    Также главы МО предложили проработать внедрение проекта «Школьный автобус» не только в сельской местности, но и в городах.

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