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    Москвич пригрел гигантскую змею, найденную в подъезде. Пришлось объясниться с девушкой

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    17 комментариев

    Тигровый питон, выброшенный кем-то из жильцов многоэтажки в Строгино, стал новым домашним питомцем москвича Владислава. Гигантская змея не обрадовала девушку 38-летнего мужчины. Но за пару дней и эту проблему удалось уладить, уверяет Владислав. 29 ноября он поговорил с «Фонтанкой».

    читатель «Фонтанки»

    Большую змею нашли на одном из этажей ЖК «Спутник» в понедельник. Она одиноко ползала по холодному кафелю и, казалось, уже ни на что не надеялась. Но Владислав принес рептилию домой, показал ей ванную и батарею, назвал Луной, безапелляционно решив, что она женщина. Девушка мужчины по началу воспротивилась такому соседству, но затем приняла змею. «Больше не слышно ее. Два дня поругались и хватит», — отметил змеевладелец.

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    За эти два дня хозяева питона так и не объявились. Владислав планирует показать его ветеринару, так как, судя по всему, Луна чувствует себя не очень хорошо и почти не отползает от батареи.

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    Комментарии 17

    28027473829 Ноя 2023 в 15:51
    бедняжка...
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