Знания школьной химии помогли казанским ученым разогреть и очистить нефть под землей

Ученые Казанского федерального университета придумали, как сделать нефть более текучей и податливой к добыче, разогрев ее с помощью натрия прямо в пласте породы, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Для своего эксперимента ученые использовали знания о том, что при контакте натрия с водой образуются водород и щелочь. Водород же растворяется в нефти, выделяя тепло, за счет чего она становится более текучей.

Чтобы воспользоваться этими свойствами химических элементов, натрий измельчили с помощью ультразвука до частиц размером около 5–6 нанометров, что позволяет им проникать в трещины породы. Из них приготовили суспензию, чтобы закачать ее в пласт. Дополнительный эффект достигается за счет того, что щелочь помогает очистить нефть от серы, которая разрушает и оборудование на НПЗ, и двигатели автомобилей.