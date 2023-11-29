    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.61eur97.07

    Энергетический Петербург

    Знания школьной химии помогли казанским ученым разогреть и очистить нефть под землей

    413
    обсудить

    Ученые Казанского федерального университета придумали, как сделать нефть более текучей и податливой к добыче, разогрев ее с помощью натрия прямо в пласте породы, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Для своего эксперимента ученые использовали знания о том, что при контакте натрия с водой образуются водород и щелочь. Водород же растворяется в нефти, выделяя тепло, за счет чего она становится более текучей.

    Чтобы воспользоваться этими свойствами химических элементов, натрий измельчили с помощью ультразвука до частиц размером около 5–6 нанометров, что позволяет им проникать в трещины породы. Из них приготовили суспензию, чтобы закачать ее в пласт. Дополнительный эффект достигается за счет того, что щелочь помогает очистить нефть от серы, которая разрушает и оборудование на НПЗ, и двигатели автомобилей.

    Метод прошел лабораторные испытания, в следующем году его планируется проверить непосредственно на нефтепромысле, говорят ученые.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close