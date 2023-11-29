Запах экспериментов. «Фонтанка» выяснила, сколько ведомств вовлечено в уборку одной кучи фекалий с улицы

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже несколько месяцев в переулке Крылова ремонтируют фасад дома № 1 на углу с Садовой улицей. Узкий тротуар огородили, создав закрытую пешеходную галерею, чтобы там могли проходить люди. Они, к слову, в часы пик чаще ходят по краю проезжей части — то ли потому, что внутри сложно разойтись со встречным потоком, то ли из-за боязни ограниченного пространства. Была и еще одна причина.



В один из ноябрьских дней в галерее на тротуаре прямо около свежеотремонтированного фундамента доходного дома кто-то оставил огромную кучу фекалий. Доподлинно неизвестно, был ли их производитель двуногим и прямоходящим, но на это намекали лежавшие рядом салфетка и зажигалка. Когда именно произошел конфуз, тоже остается только догадываться, но корреспонденты «Фонтанки» заметили его после выходных в понедельник утром, по пути на работу.



Предвидя обвинения в провокации, уточним: нет, никто из сотрудников редакции абсолютно точно не имеет к этому отношения. В офисе на улице Зодчего Росси оборудован чистый бесплатный туалет. На худой конец, платный есть в Гостином дворе, вдобавок около места происшествия расположены минимум два кафе и бар. Возможно, в следующий раз эта информация кому-нибудь да поможет, потому что испражняются в этом месте уже не впервые. В прошлый это было в менее приятное с точки зрения запахов время года.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Шли дни, а фекалии лежали на своем месте — на пути, которым можно пройти к Александринскому театру, жилищному комитету, академии Вагановой. Миновали понедельник, вторник, среда — продукты человеческой жизнедеятельности так никто и не убрал. Тогда в дело вступила гражданская сознательность.



«Фонтанка» попробовала пройти по пути неравнодушного горожанина с активной гражданской позицией. Известное дело, такие собираются на портале «Наш Санкт-Петербург». Но там короткую жалобу со сделанной мимоходом фотографией оставить не удалось. Оказалось, для этого нужно привязать к учетной записи аккаунт на «Госуслугах», но система упорно не хотела этого делать и выдавала ошибку. То аккаунт якобы уже куда-то привязан, то его вообще не существует. Тем временем почта разрывалась от уведомлений об успешной авторизации через «Госуслуги».



Какие еще есть варианты в двенадцатом часу ночи? Отправлять фото фекалий в комментарии на страницу губернатора явно было бы чересчур. «Точно провокация», — подумают в том, политическом спектре Всемирной паутины.

Корреспондент пошел искать помощи у робота Макса на «Госуслугах», и тот подсказал, куда можно «сообщить о том, что волнует». Жалобу пришлось писать повторно, указав подробное местоположение. Нагажено ведь, между прочим, не где-нибудь, а в двух шагах от отдела полиции по вопросам миграции, расположенного в соседнем доме, ну и — до кучи — в туристическом центре Петербурга! Возможно, поэтому алгоритм автоматически отнес обращение к «иным вопросам деятельности Ростуризма».



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«Так-то оно так», — согласился мысленно с искусственным интеллектом корреспондент «Фонтанки», «иные вопросы» — понятие максимально широкое, но все же исправил описание проблемы на менее творческое: «Благоустройство». Обращение отправилось в администрацию губернатора и молниеносно на почту пришло уведомление: «Поступило на модерацию». Далее абзац текста и фотография фекалий сделали в бюрократической машине больше оборотов, чем предмет описания в организме его создателя. Но обновлять почту никогда еще не было так увлекательно.



А маршрут был такой: утром 23 ноября из администрации губернатора обращение поступило в администрацию Невского района (видимо, по месту регистрации заявителя), во второй половине дня там поняли, что что-то не так, и оно вернулось в Смольный, а оттуда отправилось в администрацию Центрального района. К вечеру письмо перенаправили в местное жилищное агентство, около 20:00 — направили на исполнение, статус сменился на «взято в работу Координатором».

Фактически фекалии исчезли в промежутке между восемью и десятью утра 24 ноября. Не спрашивайте, откуда такой точный промежуток — маршрут-то популярный. К вечеру перед заявителем отчитались: «По адресу: переулок Крылова, дом 1, уборка произведена. Работы по дезинфекции участка выполнены. Территория приведена в надлежащее санитарное состояние». И фото.



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В итоге, чтобы убрать фекалии из центра Петербурга, потребовались три дня робкого наблюдения, одна жалоба на «Госуслуги», день на путешествие обращения по инстанциям и наконец — выход на место. Не так плохо.

