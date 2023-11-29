«Обещали вывезти на Украину». В Москве арестован обвиняемый в подготовке теракта, которую остановила ФСБ

В Москве суд заключил под стражу обвиняемого по террористической статье. Он признался, что готовил взрыв на железнодорожной станции по чужому заказу и с надеждой покинуть страну.



Об аресте фигуранта 29 ноября сообщает столичный Следственный комитет. 40-летнему мужчине вменяют приготовление к теракту и покушение на незаконное изготовление взрывного устройства.



По данным следствия, целью была одна из цистерн железнодорожной станции, задание на подрыв которой в ноябре было выдано неустановленным соучастником. В релизе ведомства сказано, что исполнителя ждало денежное вознаграждение. Сам фигурант на вопрос о деньгах, заданный под камеру, отвечает, что рассчитывал покинуть страну, обещание давал «сотрудник спецслужб».

