«Обещали вывезти на Украину». В Москве арестован обвиняемый в подготовке теракта, которую остановила ФСБ

В Москве суд заключил под стражу обвиняемого по террористической статье. Он признался, что готовил взрыв на железнодорожной станции по чужому заказу и с надеждой покинуть страну.
Об аресте фигуранта 29 ноября сообщает столичный Следственный комитет. 40-летнему мужчине вменяют приготовление к теракту и покушение на незаконное изготовление взрывного устройства.
По данным следствия, целью была одна из цистерн железнодорожной станции, задание на подрыв которой в ноябре было выдано неустановленным соучастником. В релизе ведомства сказано, что исполнителя ждало денежное вознаграждение. Сам фигурант на вопрос о деньгах, заданный под камеру, отвечает, что рассчитывал покинуть страну, обещание давал «сотрудник спецслужб».
«После каждого задания обещал вывезти меня на территорию Украины, но этого так и не произошло», - говорит он на видео.
ГСУ СК России по г. Москве
Оперативники столичного УФСБ задержали мужчину, когда он забрал детонатор для СВУ из указанного куратором места в Юго-Западном административном округе в Москве. До этого, по данным СК, он успел забрать взрывное вещество из другого тайника в одном из городских лесопарков.
Задержанному предъявлено обвинение. Соучастников преступления ищут.