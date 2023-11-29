    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.61eur97.07

    «Обещали вывезти на Украину». В Москве арестован обвиняемый в подготовке теракта, которую остановила ФСБ

    667
    5 комментариев

    В Москве суд заключил под стражу обвиняемого по террористической статье. Он признался, что готовил взрыв на железнодорожной станции по чужому заказу и с надеждой покинуть страну.

    Об аресте фигуранта 29 ноября сообщает столичный Следственный комитет. 40-летнему мужчине вменяют приготовление к теракту и покушение на незаконное изготовление взрывного устройства.

    По данным следствия, целью была одна из цистерн железнодорожной станции, задание на подрыв которой в ноябре было выдано неустановленным соучастником. В релизе ведомства сказано, что исполнителя ждало денежное вознаграждение. Сам фигурант на вопрос о деньгах, заданный под камеру, отвечает, что рассчитывал покинуть страну, обещание давал «сотрудник спецслужб».

    «После каждого задания обещал вывезти меня на территорию Украины, но этого так и не произошло», - говорит он на видео.

    ГСУ СК России по г. Москве

    Оперативники столичного УФСБ задержали мужчину, когда он забрал детонатор для СВУ из указанного куратором места в Юго-Западном административном округе в Москве. До этого, по данным СК, он успел забрать взрывное вещество из другого тайника в одном из городских лесопарков.

    Задержанному предъявлено обвинение. Соучастников преступления ищут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close