«Ъ»: сын сенатора стал единственным владельцем магазинов на АЗС «Газпромнефть»

Сын бывшего управляющего делами президента РФ, а ныне сенатора Совфеда Владимира Кожина Игорь стал единственным владельцем Stopexpress. Это компания, которая владеет магазинами на АЗС «Газпромнефть». Об этом сообщает «Коммерсантъ»
Stopexpress владеет 125 магазинами на АЗС в Петербурге, Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле. В том числе два магазина располагаются в аэропорту Пулково. Там продаются напитки, кондитерские и табачные изделия, готовые блюда, снеки, выпечка и фастфуд. По открытым данным, доходы ретейлера в прошлом году составили
Кожин-младший получил 70% операционной компании сети ООО «Стопэкспресс» в июне
Эксперты отмечают, что топливный бизнес заинтересован в сотрудничестве с подобными операторами. Это позволяет компенсировать снижение прибыли от основного бизнеса. Так, по данным сервиса Platforma, ежемесячно россияне тратят на товары в магазинах на АЗС около
Добавим, Игорь Кожин — сын сенатора Совета Федерации Владимира Кожина. Кожин-старший занимал должность управляющего делами президента РФ в течение 14 лет — с 2000-го по