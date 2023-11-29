«Ъ»: сын сенатора стал единственным владельцем магазинов на АЗС «Газпромнефть»

Сын бывшего управляющего делами президента РФ, а ныне сенатора Совфеда Владимира Кожина Игорь стал единственным владельцем Stopexpress. Это компания, которая владеет магазинами на АЗС «Газпромнефть». Об этом сообщает «Коммерсантъ» 29 ноября со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.



Stopexpress владеет 125 магазинами на АЗС в Петербурге, Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле. В том числе два магазина располагаются в аэропорту Пулково. Там продаются напитки, кондитерские и табачные изделия, готовые блюда, снеки, выпечка и фастфуд. По открытым данным, доходы ретейлера в прошлом году составили 3,9 миллиарда рублей.