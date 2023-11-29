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    «Ъ»: сын сенатора стал единственным владельцем магазинов на АЗС «Газпромнефть»

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    Сын бывшего управляющего делами президента РФ, а ныне сенатора Совфеда Владимира Кожина Игорь стал единственным владельцем Stopexpress. Это компания, которая владеет магазинами на АЗС «Газпромнефть». Об этом сообщает «Коммерсантъ» 29 ноября со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

    Stopexpress владеет 125 магазинами на АЗС в Петербурге, Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле. В том числе два магазина располагаются в аэропорту Пулково. Там продаются напитки, кондитерские и табачные изделия, готовые блюда, снеки, выпечка и фастфуд. По открытым данным, доходы ретейлера в прошлом году составили 3,9 миллиарда рублей.

    Кожин-младший получил 70% операционной компании сети ООО «Стопэкспресс» в июне 2022 года. До этого 30% принадлежало экс-главе «Ленты» Владимиру Сенькину, Константину Лебедеву и их партнерам. Стоимость 30% компании, по подсчетам «Infoline-Аналитики», может составлять 200–250 миллионов рублей. Таким образом, по данным «Коммерсанта», весь бизнес сети оценивается примерно в 660–830 миллионов.

    Эксперты отмечают, что топливный бизнес заинтересован в сотрудничестве с подобными операторами. Это позволяет компенсировать снижение прибыли от основного бизнеса. Так, по данным сервиса Platforma, ежемесячно россияне тратят на товары в магазинах на АЗС около 3,5 тысячи рублей, а все продажи обеспечивают АЗС 15% выручки.

    Добавим, Игорь Кожин — сын сенатора Совета Федерации Владимира Кожина. Кожин-старший занимал должность управляющего делами президента РФ в течение 14 лет — с 2000-го по 2014 год, затем был помощником по вопросам военно-технического сотрудничества. С 2018 года он был первым зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности. С сентября 2023 года стал зампредседателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

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