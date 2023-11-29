Вышел новый «Москвич 6»: что это за зверь и что там есть за 3 миллиона рублей

«Москвич 6» в Йошкар-Оле Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





На рынок вышел новый «Москвич 6» — это легковушка С-сегмента, заменитель покинувших нас «Шкоды-Октавии», «КИА-Сид/Серато». Машина собирается методом крупноузловой сборки на возрожденном столичном заводе «Москвич», а ее прообразом является китайская модель JAC J7. Автообозреватель Городских порталов Дмитрий Косенко прокатился на новом «Москвиче» и сейчас расскажет вам об основных плюсах и минусах машины.



Сначала посмотрите на машину в нашем небольшом видео, чтобы составить общее впечатление.

Дмитрий Косенко / Городские порталы

«Москвич 6» в кузове лифтбек Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





«Москвич 6» — по документам седан, а по сути лифтбек — багажная крышка у него поднимается вместе со стеклом, как у «Шкоды-Октавии». В свое время большой и удобный для погрузки багажник стал одним из конкурентных преимуществ «Октавии», которая имела на нашем рынке заметный успех. У «Москвича 6» насчитывается 540 литров грузового пространства, что тоже неплохо.

Длина машины — 4,77 метра Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Ладно, начали с багажника, но вернемся к основным параметрам. Длина «Москвича» — 4770 мм , ширина — 1820 мм , колесная база — 2760 мм . На внушительную базу, приближающуюся уже к D-сегменту, представители завода обращают особое внимание, у той же «Октавии» в кузове А7 этот параметр равен 2680 мм . Длинная база «Москвича» положительно сказывается на плавности хода, устойчивости на шоссе, но с ней больше шансов сесть зимой на пузо, тем более с таким клиренсом в 14 см .

Оба мотора — турбо Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Наш автомобиль переднеприводной, оснащается он 1,5-литровыми наддувными моторами: один — на 136 сил, второй — с впрыском GDI на 174 силы. Первый мотор идет с вариатором, второй — с роботом с двумя сцеплениями, всё китайской разработки. Вот, собственно, вкратце об основных параметрах, а теперь перейдем к достоинствам машины. Баланс ездовых ощущений

«Москвич 6» неплох на шоссе Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





В «Москвиче 6» нет ничего особо выдающегося, но разве умеренный баланс характеристик — не то, что нужно обычному потребителю? Динамика, по крайней мере, старшего мотора не ураганная, но вполне себе бодрая, запас тяги может срывать передние колеса в пробуксовку — тут, конечно, в идеале полный привод бы на эти 280 «ньютонометров». Рулежка на парковке легкая, на скоростях хоть и недостает тяжести на баранке, но немного лечится режимом «Спорт». Неплохо машина отрабатывает дорожные неровности, по шоссе с такой колесной базой идет устойчиво и степенно. И даже шумоизоляция, которую так ругают, вполне себе соответствует этому сегменту. Да, бывает и лучше, да, ветер шумит, а арки фонят, но до 100 км/ч в целом потянет.



Интерьер

Передняя панель и монитор Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мы видим парящий центральный тоннель Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





В салоне мы имеем сдержанный дизайн передней панели с прямыми линиями, отсылающими к моделям VAG, комбинированную отделку дверей, интересные кресла в спортивном стиле, модное рулевое колесо с четырьмя спицами, высокий парящий центральный тоннель, как на машинах классом выше. На передней панели и сиденьях есть даже прострочка забавного бирюзового цвета, но лучше бы вы сделали подоконники дверей из мягкого пластика — тут они деревянные, что приемлемо только для В-сегмента. В остальном же претензий нет — все органы управления, подлокотники, подстаканники, ниши на своих местах и пользоваться ими удобно.



Мультимедиа

Навигация идет со смартфона Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Машина без большого «телевизора» теперь уже не машина — вот и здесь установлен крупный дисплей, а ориентирован он вертикально. Хороший, яркий, цветастый экран, в оптимальной зоне обзора и управления рукой. Очень быстрые реакции, быстрая смена меню без всяких там раздумий, которые еще нередко встретишь даже на более дорогих авто. Собственной навигации тут нет, но всё прекрасно подключается и работает со смартфона через проводочек. На боковых частях планшета расположены сенсорные зоны быстрой регулировки температуры, скорости обдува, быстрый доступ в некоторые разделы меню.



Оснащенность

На выбор — две комплектации Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Богатство функционала тут не самое топовое среди китайских одноклассников, но и этого хватает. В базовой версии «Комфорт» — полностью диодная оптика (даже дальний свет), кожаные сиденья (эко), бесключевой доступ, охлаждаемый бокс, круиз, контроль давления в шинах, датчики света/дождя, 6 динамиков, 5 разъемов USB. В версии «Бизнес» добавляются люк, электропривод водительского сиденья, круговой обзор.

Ближний свет в полной темноте Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Дальний свет в полной темноте Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Неплоха, кстати, диодная оптика, вот, посмотрите на снимках, как работают ближний свет и дальний (тоже диодный) свет — вполне комфортно в темноте.

Специальный зонтик для авто Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





А еще для «Москвича» делают забавные аксессуары — вот специальный автомобильный зонтик, слышали про такой? Он распахивается наоборот, против обычного направления — так комфортней садиться и выходить из машины под сильным ливнем.



Багажник

Большой проем — удобно грузить Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Про него мы уже говорили, но еще раз отметим удобный погрузочный проем и хорошую вместимость. 540 литров и 1650 литров со сложенным вторым рядом. Жаль, нет электропривода, но извините, такому классу он не положен. Хотя дверь достаточно массивная и моторчик бы не помешал.

А что у нас с минусами? Управление тягой и тормозами

На тормоз надо жать мягче Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Если кратко сказать — педаль газа тут слишком ленивая, а тормоза — наоборот, слишком острая. Реакции на акселератор нелинейны, ощутимо запаздывание, вдобавок с места при разгоне робот долго выдерживает первую передачу, а потом заметно переключается. Ватность газа частично лечится режимом «Спорт», а вот к тормозу надо привыкать — с непривычки чуть нажал и уже клюешь носом.

Эргономические просчеты

Внизу разъемы для смартфонов Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мы уже говорили про двухэтажный центральный тоннель, так вот передние разъемы USB выведены на первый этаж — надо постараться изогнуть руку, чтобы добраться. Зато не маячат перед глазами.



Кнопка электропривода кресла Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Или вот, неполноценный электропривод водительского сиденья — вперед/назад сделали, а спинку наклоняй вручную. Ну раз уж поставили такой блок привода, ну добавьте еще кнопку и моторчик хотя бы для спинки.



Блок быстрых клавиш под экраном Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Не хватает физических кнопок быстрого доступа и части функций, например подогрева сидений. Надо лезть в меню климата.

Клиренс

Со снегом и бордюрами поаккуратней Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Просвет, как мы говорили, всего 14 сантиметров, и с ним, конечно, ни в какое сложное бездорожье не поедешь, особенно зимой, еще и с моноприводом. Плюс при парковке вплотную к бордюрам есть шанс задеть их низкими свесами. Колеса тут штатные размера 215/50 R17 — ну поставили хотя бы 55-й профиль. В принципе, на зиму арки позволят поставить и 60-й профиль, но тут уж каждый решает сам, вмешиваться ли в штатные параметры.



Цены

Цена в топе почти 3 миллиона Фото: Дмитрий Косенко / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сейчас про любую новую машину как не скажи — ценами будут все недовольны. Так что «Москвич 6» лишь часть общего тренда — автомобили нынче дороги. Базовая версия с младшим 136-сильным мотором обойдется в 2 626 000 рублей, версия «Бизнес» — в 2 826 000 рублей. А если брать «Бизнес» со старшим 174-сильным мотором, то это уже 2 976 000 рублей.