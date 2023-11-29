Странный маневр попал на видео: на Комсомола водитель умудрился приехать в лоб встречному трамваю

Утром 29 ноября ДТП остановило трамвайное движение около Финляндского вокзала и усилило пробку.
На улице Комсомола водитель легковой машины устроил лобовое ДТП. Фотографии и видео публикует телеграм-канал «Мегаполис». «Остается загадкой, как попала под встречный трамвай», — отмечается в комментарии.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло в 8:43. «Автомобиль, двигавшийся во встречном направлении по трамвайным путям, занесло на полосу встречного движения, и он задел переднюю часть трамвая. Пострадавших нет», — отметили в ГЭТ.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Улица Комсомола, судя по «Яндекс.Карте», стоит полностью, от Академика Лебедева до Арсенальной, но это может быть связано в большей степени с закрытием улицы Академика Лебедева и высоким трафиком в этой части Выборгской стороны, у Литейного моста.