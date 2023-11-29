Собака лает, телевизор работает, никто не выходит. В квартире на юге Петербурга нашли тела семейной пары

Полиции и СК Петродворцового района предстоит отгадать тайну смерти двух человек в закрытой изнутри квартире.



О том, что у соседей не всё ладно, в полицию накануне около одиннадцати вечера сообщила жительница дома на улице Халтурина в Петергофе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября. Она рассказала, что уже некоторое время не видела живущую там пару, при этом в квартире работает телевизор и постоянно лает собака.



С помощью сотрудников МЧС была вскрыта квартира, на месте нашли тела 50-летнего мужчины и 55-летней женщины.

