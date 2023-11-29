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    Собака лает, телевизор работает, никто не выходит. В квартире на юге Петербурга нашли тела семейной пары

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    Полиции и СК Петродворцового района предстоит отгадать тайну смерти двух человек в закрытой изнутри квартире.

    О том, что у соседей не всё ладно, в полицию накануне около одиннадцати вечера сообщила жительница дома на улице Халтурина в Петергофе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября. Она рассказала, что уже некоторое время не видела живущую там пару, при этом в квартире работает телевизор и постоянно лает собака.

    С помощью сотрудников МЧС была вскрыта квартира, на месте нашли тела 50-летнего мужчины и 55-летней женщины.

    Останки отправили в морг для установления причины смерти.

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