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    В Петербурге может ненадолго выглянуть солнце — перед новой метелью

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    3 комментария

    В Петербурге похолодало. Сегодня перерыв между двумя циклонами, и погоду определяет антициклон, благодаря которому может выглянуть солнце.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 ноября в городе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минус 5–7 градусов. На дорогах гололедица.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует небольшой гребень антициклона. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Минус 6 градусов днём, по данным «Яндекс.Погоды», пониженная для конца ноября температура. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 9 градусов ночью до плюс 2 днём. Самое холодное 29 ноября выдалось в 1992 году, минус 16 днём, а самое тёплое — в 1986 году, плюс 9.

    В ночь на пятницу в отдельных районах ожидается метель. Ночью будет минус 6–8 градусов, днем минус 2–4. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Гость29 Ноя 2023 в 08:46
    Эспрессо цыпам. Не спим.
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