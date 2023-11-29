В Петербурге может ненадолго выглянуть солнце — перед новой метелью

В Петербурге похолодало. Сегодня перерыв между двумя циклонами, и погоду определяет антициклон, благодаря которому может выглянуть солнце.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 ноября в городе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минус 5–7 градусов. На дорогах гололедица.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует небольшой гребень антициклона. Атмосферное давление будет расти и составит
Минус 6 градусов днём, по данным «Яндекс.Погоды», пониженная для конца ноября температура. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 9 градусов ночью до плюс 2 днём. Самое холодное 29 ноября выдалось в 1992 году, минус 16 днём, а самое тёплое — в 1986 году, плюс 9.
В ночь на пятницу в отдельных районах ожидается метель. Ночью будет минус 6–8 градусов, днем минус 2–4. На дорогах гололедица, сложная обстановка.