Через две недели после обрушения тоннеля в Индии из-под завалов живыми достали всех рабочих

Через 16 дней после обрушения туннеля Силкьяра в штате Уттаракханд индийские спасатели эвакуировали четыре десятка рабочих, заблокированных в завале. Вечером 28 ноября их освободили. Об этом сообщает индийское издание Rediff.com.
Автор: youtube.com / ThePrintIndia
Участок строящегося туннеля Силкьяра оказался изолирован в результате оползня 12 ноября. Все рабочие, которые в нем находились, остались под землей.
В течение более чем двух недель инженеры и спасатели обеспечивали их кислородом и продуктами по проведенной сквозь грунт и обломки шестидюймовой трубе со сжатым воздухом. Параллельно несколько спасательных организаций занимались бурением над туннелем, пока не достигли глубины 36 метров.
28 ноября специалисты разобрали последний участок завалов и добрались до рабочих. Эвакуирован 41 человек. Машины скорой помощи, выстроившиеся в очередь у туннеля, доставили их в общественный медицинский центр, где была оборудована специальная палата.
Врачи сообщили, что никто из спасенных не находится в критическом состоянии, но всё же какое-то время они проведут под медицинским наблюдением, прежде чем их отправят домой.