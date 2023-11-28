Через две недели после обрушения тоннеля в Индии из-под завалов живыми достали всех рабочих

Через 16 дней после обрушения туннеля Силкьяра в штате Уттаракханд индийские спасатели эвакуировали четыре десятка рабочих, заблокированных в завале. Вечером 28 ноября их освободили. Об этом сообщает индийское издание Rediff.com.

Участок строящегося туннеля Силкьяра оказался изолирован в результате оползня 12 ноября. Все рабочие, которые в нем находились, остались под землей.



В течение более чем двух недель инженеры и спасатели обеспечивали их кислородом и продуктами по проведенной сквозь грунт и обломки шестидюймовой трубе со сжатым воздухом. Параллельно несколько спасательных организаций занимались бурением над туннелем, пока не достигли глубины 36 метров.