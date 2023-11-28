Московское шоссе в сторону Петербурга частично блокируют разбитые фуры

Движение по Московскому шоссе в сторону Петербурга серьезно затруднено в результате ДТП с участием двух большегрузных фур. Фото последствий аварии публикует вечером 28 ноября телеграм-канал «Мегаполис». Видно, что грузовики перекрыли как минимум две полосы.
«Пробка от Ям-Ижоры», — сообщает автор фото.
Данные сервиса Яндекс-Навигатор подтверждают, что на момент публикации затор по прежнему начинается от Ям-Ижоры.
Водители в комментариях пишут, что объехать фуры удается только по обочине и что не похоже, что в кабинах кто-то есть.