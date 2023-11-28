СКА обыграл московское «Динамо» и одержал девятую победу подряд

Со счетом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 28 ноября.
Голы за армейцев с Невы забили Михаил Воробьев (
Вратарь СКА Никита Серебряков отбил 33 броска по своим воротам из
Благодаря этой победе СКА поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции. На счету петербуржцев теперь 44 очка (22 победы, 13 поражений). Впереди «Локомотив» (46 очков), московское «Динамо» (51) и «Спартак» (51).
Следующий матч СКА проведет 1 декабря против подмосковного «Витязя».