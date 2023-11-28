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    СКА обыграл московское «Динамо» и одержал девятую победу подряд

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Со счетом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 28 ноября.

    Голы за армейцев с Невы забили Михаил Воробьев (8 минута), Владимир Алистров (26), Александр Гальченюк (32 — в большинстве) и Марат Хайруллин (50 — в большинстве, 53). У «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский (28), Джордан Уил (41 — в большинстве) и Игорь Ожиганов (44 — в большинстве).

    Вратарь СКА Никита Серебряков отбил 33 броска по своим воротам из 36-ти, а голкипер «Динамо» Илья Коновалов отразил 27 бросков из 32-х.

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    Благодаря этой победе СКА поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции. На счету петербуржцев теперь 44 очка (22 победы, 13 поражений). Впереди «Локомотив» (46 очков), московское «Динамо» (51) и «Спартак» (51).

    Следующий матч СКА проведет 1 декабря против подмосковного «Витязя».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Гость28 Ноя 2023 в 22:13
    поздравляю ска!
    +2−3
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