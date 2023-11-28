Пятерых рыбаков достали из ледяной воды в Балтийске. Их лодка перевернулась, спасли жилеты и один чудом уцелевший телефон

Чудом сохранили жизнь и здоровье пятеро калининградских рыбаков, которые отправились на промысел в окрестностях Балтийска. Их лодка перевернулась, и мужчины оказались в воде. К этому моменту они ушли в море примерно на километр от берега. Подробности спасательной операции 28 ноября сообщает официальный телеграм-канал МЧС России.
МЧС России
На всех рыбаках были жилеты, поэтому никто не утонул, но в ледяной воде долго людям было не выжить. К счастью, один из рыболовов смог уберечь от воды телефон и вызвал спасателей. Несмотря на волну в 4 балла, небольшой катер МЧС успел на помощь вовремя.
Спасатели доставили рыбаков на сушу. Их лодку тоже отбуксировали к берегу.
В сообщении чрезвычайного ведомства подчеркивается, что мужчины не учли погодные условия и пренебрегли запретами.