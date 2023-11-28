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    Пятерых рыбаков достали из ледяной воды в Балтийске. Их лодка перевернулась, спасли жилеты и один чудом уцелевший телефон

    1993
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    Чудом сохранили жизнь и здоровье пятеро калининградских рыбаков, которые отправились на промысел в окрестностях Балтийска. Их лодка перевернулась, и мужчины оказались в воде. К этому моменту они ушли в море примерно на километр от берега. Подробности спасательной операции 28 ноября сообщает официальный телеграм-канал МЧС России.

    МЧС России

    На всех рыбаках были жилеты, поэтому никто не утонул, но в ледяной воде долго людям было не выжить. К счастью, один из рыболовов смог уберечь от воды телефон и вызвал спасателей. Несмотря на волну в 4 балла, небольшой катер МЧС успел на помощь вовремя.

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    Спасатели доставили рыбаков на сушу. Их лодку тоже отбуксировали к берегу.

    В сообщении чрезвычайного ведомства подчеркивается, что мужчины не учли погодные условия и пренебрегли запретами.

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    МЧС спасло рыбаков
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