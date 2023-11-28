Из банка на Каменноостровском эвакуировали людей после визита мужчины с сумкой, заявившего о бомбе

В Петербурге мужчина с сумкой устроил переполох в офисе банка на Каменноостровском проспекте. После заявления о бомбе, с которой он якобы пришел, посетителей пришлось эвакуировать.



Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, кнопку тревожной сигнализации в банке нажали во вторник после 16:30. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что в банк пришел визитёр и заявил, что принес в сумке взрывное устройство. Из оцепленного офиса эвакуировали 15 человек. Ничего взрывоопасного в сумке не обнаружили.