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    Из банка на Каменноостровском эвакуировали людей после визита мужчины с сумкой, заявившего о бомбе

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    В Петербурге мужчина с сумкой устроил переполох в офисе банка на Каменноостровском проспекте. После заявления о бомбе, с которой он якобы пришел, посетителей пришлось эвакуировать.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, кнопку тревожной сигнализации в банке нажали во вторник после 16:30. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что в банк пришел визитёр и заявил, что принес в сумке взрывное устройство. Из оцепленного офиса эвакуировали 15 человек. Ничего взрывоопасного в сумке не обнаружили.

    Пятидесятилетнего, скорее всего, нетрезвого мужчину задержали, теперь ему предстоит объяснить свой поступок. Ранее проблем с законом он не имел. Ночь ему придется провести в 18-м отделе полиции.

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    Гость28 Ноя 2023 в 19:51
    Шутник
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